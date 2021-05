Müden

Der Kampf gegen Nässe und Feuchtigkeit steht neben der Dachsanierung an erster Stelle. Damit die 1200 Vereinsmitglieder des TuS Müden-Dieckhorst wieder ein schmuckes und vor allem trockenes Sportheim zur Verfügung haben, nimmt die Gemeinde Müden jetzt richtig viel Geld in die Hand. Das marode Haus wird aufwändig saniert – 450 000 Euro fließen dabei an Haushaltsmitteln, 90 000 Euro gibt es vom Landessportbund, 60 000 Euro vom Verein selbst. Der Dachdecker war bereits vor Ort, es kann losgehen.

Wertschätzung des Vereins

Bürgermeister Horst Schiesgeries sieht in der aufwendigen Renovierung des TuS-Sportheimes eine „Wertschätzung des Vereins“. Für die dort geleistete gute Jugendarbeit und den Breitensport brauche es laut Bürgermeister ein „intaktes Sportheim“. Wegen der Corona-Pandemie gebe es Schiesgeries zufolge keinen Spielbetrieb, „so dass wir in wenigen Tagen mit der Renovierung anfangen können“. Es habe vorab zahlreiche gute Gespräche gegeben, meinte er mit Blick in Richtung auf Sarah Bethke, Mitarbeiterin aus dem Verwaltungsbereich Sport und Kultur. Durch Bethkes beharrliche Arbeit sei die Unterstützung durch den Landessportbund eine der bislang höchsten Förderungen im Landkreis Gifhorn.

„Wir vom TuS Müden-Dieckhorst freuen uns mit unseren 1200 Mitgliedern jetzt nach 30 Jahren über die Renovierung des Gebäudes“, sagte Heiko Baars. Der Vize-Vorsitzende des Vereins bezeichnete das Sportheim als „Aushängeschild“ und er richtete seinen Dank an Rat und Verwaltung für die jahrelange Beratung und jetzt über das „tolle Ergebnis“. Es sei nicht alltäglich, so Baars, „uns unter Corona-Bedingungen ehrenamtlich so intensiv zu begleiten“. Laut dem zweiten Vorsitzenden wird sich der Verein selbst mit einem Eigenanteil in Höhe von 60 000 Euro an der Sportheim-Sanierung beteiligen, dazu komme ein erhebliches Maß an Eigenleistung.

Auf Planer verzichtet – um Kosten zu sparen

„Das Projekt nimmt Fahrt auf“, meinte Lutz Hesse, Chef des Bereichs Bildung, Jugend und Soziales und gleichzeitig stellvertretender Gemeindedirektor in Müden. Laut Beschluss-Vorschlag des Gemeinderates sei bei der Vorbereitung des Projektes auf den Einsatz eines Planungsbüros verzichtet worden, „um damit Kosten zu sparen“.

Verein bietet neun Sparten an Von der Gründung des TuS Müden-Dieckhorst berichtet die Chronik des Vereins. Danach versammelten sich im Jahr 1910 in Müden 48 junge Männer. Sie gründeten den MTV Müden. Ein Jahr später, im Jahr 1911, gründeten in Dieckhorst 20 Aktive ebenfalls einen Männerturnverein. Sie nannten ihn MTV Dieckhorst. Im Jahr 1959 schlossen sich beide Vereine zusammen zum TuS Müden-Dieckhorst von 1910. Mit Einführung der Damengymnastik im Jahr 1966 erfolgte die Abkehr vom reinen Männersport – ein erster Schritt in Richtung Breitensportverein. Von diesem Zeitpunkt an folgte im Verein ein großer Aufschwung. Die Sparten Tennis, Volleyball, Volkstanz, Kinderturnen und Faustball ergänzten die bereits bestehenden Angebote. Im Jahr 2010 feierte der Verein sein 100-jähriges Jubiläum. Heute bietet der Verein laut Vizevorsitzenden Heiko Baars neun Sparten an.

„Die Ausschreibungen für die Dacharbeiten und das Trockenlegen der Wände sind raus“, informierte Bethke, die anderen Gewerke werden noch vergeben. Mit dem Startschuss der Arbeiten rechnet sie noch Anfang Mai. Die Verwaltungsfachfrau berichtet von einer „Kernsanierung des Gebäudes“. Vom Dach bis zu den Sanitärräumen müsse Hand angelegt und durch eine neue Lüftung solle der Schimmelbefall behoben werden. Die Sanierung des Vereinsheimes erfolgt laut Schiesgeries im 111. Jubiläumsjahr des TuS Müden-Dieckhorst. Die Feier falle wegen Corona aus – mit dem Ende der Sanierung sei zum Jahresende zu rechnen.

Von Hilke Kottlick