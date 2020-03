Kinderbetreuung auf dem „Tierhof“

Bokelberge

„Ich habe viel mit Leuten geredet, hin und her überlegt und mich schließlich dafür entschieden, es zu machen“, sagt Corinna Michelsen, die in Zeiten von Corona auf ihrem Tierhof für Kinder die Aktion „Zeit mit Tieren“ anbietet.

Tieren füttern, frühstücken

In dieser vergangenen Woche war insgesamt ein gutes Dutzend Kinder da, manche einmal, andere mehrmals. Kindercoach und Tierheilpraktikerin Michelsen betreute die Teilnehmer von 8 bis 14 Uhr. „Zuerst werden die Tiere gefüttert, dann frühstücken wir.“ Die Tiere kennen lernen, mit Eseln spielen, die Wiese abäppeln, Waldspaziergänge machen, basteln, Mittagspause – klingt nach einem perfekten Vormittag für den interessierten Nachwuchs.

Maximal sechs Kinder

Wäre da nicht Corona und die Möglichkeit einer Ansteckung. „Aber es gibt viele Eltern, die jetzt in Betreuungsnot stecken, weil sie in der Pflege arbeiten, im Einzelhandel oder allein zuhause im Home-Office.“ Letzteres sei „schier unmöglich mit vier kleinen Kindern“, weiß Michelsen von einer Mutter und Kundin. „Und schließlich gibt es auch in Schulen Notbetreuungen.“ Anders als dort finde die Betreuung auf dem Tierhof draußen statt, mit maximal sechs Kindern.

Mütter tun sich zusammen

Und natürlich unter Einhaltung der bekannten Regeln wie „über die Regeln reden“, Händewaschen und Abstand halten. So weit möglich, denn: „Was soll man machen, wenn man einem Kind die Nase putzen muss?“, fragt Michelsen, die selbst unsicher war, ob sie das Angebot aufrecht erhalten sollte. Aber sie weiß auch von Müttern, „die sich zusammen tun und abwechselnd die Kinder betreuen“.

Spiegelt Unsicherheit wider

Letztlich hätten sie – neben böser Kritik am Angebot, die auch vorkam – die „überwiegend positiven Meinungen, dass es eine tolle Möglichkeit ist, seine Kinder gut betreut zu wissen“, bewogen, es durchzuziehen. „Zuhause fällt den Kindern doch jetzt die Decke auf den Kopf“, meint Corinna Michelsen. Das Angebot anzunehmen, sei „jedem selbst überlassen“ – auch wenn dies „die Unsicherheit widerspiegelt, wie man mit der Situation umgehen soll“.

„Wirtschaftlich erheblich“

Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum „Zeit mit Tieren“ noch stattfindet: „Corona trifft mich als Kleinstunternehmerin wirtschaftlich erheblich.“ Besuche von Kindergärten, Schulen und sozialen Gruppen auf dem Tierhof und in Altenheimen, wie sie sonst regelmäßig stattfinden, fallen weg: „Ich habe derzeit so gut wie keine Einkünfte“, sagt die 57-Jährige.

Von Tag zu Tag

Deshalb wird sie auch in der kommenden Woche „Zeit für Tiere“ anbieten, für 25 Euro pro Kind und Vormittag, drei Kinder pro Werktag wurden schon angemeldet – zumindest hat Michelsen vor, ihr Angebot aufrecht zu erhalten, eine Ausgangssperre könnte ihr und den Kindern einen Strich durch die Rechnung machen: „Man muss ja gerade von Tag zu Tag gucken.“

Von Jörg Rohlfs