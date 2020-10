Meinersen

Tod und Sterben sind nach wie vor Tabu-Themen. Der Verlust eines lieben Menschen: Schmerz und Trauer sind die Folge, helfen können Gespräche, Austausch, ein Blick nach vorn und vielleicht die Lösungssuche für die Zukunft. Genau dabei möchten Ute Morf vom Kompetenznetzwerk der Samtgemeinde Meinersen und Seelsorgerin Antje Morgenstern die Menschen unterstützen, die jemanden verloren haben. Sie laden ein in das erste Trauercafé, das in der Samtgemeinde Meinersen angeboten wird – und zwar am Mittwoch, 11. November, um 14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus am Schulzentrum Meinersen, Am Gajenberg 1.

Die beiden Initiatorinnen Morf und Morgenstern zitieren einige Zeilen von Julia Bahr, überschrieben mit dem Titel „Der Schmerz“. In dem Gedicht heißt es: „Dieser stechende Schmerz ist immer wieder da. Ganz alleine sag ich mir: ,Du kommst irgendwie klar.’ Ganz alleine stehe ich da. Im Regen... Dieser Schmerz sticht in mich wie ein großer Degen. Weg von hier, das wäre ein Segen’.“

Der Tod löst bei den Angehörigen unterschiedlichste Gefühle aus

„Der Tod von lieben Menschen löst bei den Angehörigen die unterschiedlichsten Gefühle aus“, sagen Morf und Morgenstern. „Unter anderem auch den Schmerz, wie ihn Julia Bahr beschrieben hat.“ Die beiden wissen nur zu gut, dass der Tod das Leben der Angehörigen auf neue und unbekannte Wege führt. Sie wollen Trauernden eine Möglichkeit bieten, „dem Schmerz ihres Verlustes einen Raum zu geben und ihn mit anderen in einem persönlichen Rahmen zu teilen“ – im Trauercafé im Mehrgenerationenhaus. Dort werden sie von Morf und von Morgenstern begleitet und angeleitet, Gespräche zu führen und neue Wege zu finden. „Wir versuchen, die Trauernden zu begleiten und mit ihnen gemeinsam eine Lösung zu finden“, sagt Morf. Sie möchte den Teilnehmern dabei „Methoden an die Hand geben, die sie mit nach Hause nehmen können“. Morf vergleicht das mit einem „Werkzeugkoffer“. „Die jeweils richtige Methode zu finden ist wie der Griff nach einem bestimmten Werkzeug.“

Wegen Corona dürfen nur acht Personen teilnehmen

Das kostenfreie Trauercafé ist ab Mittwoch, 11. November, an jedem zweiten Mittwoch im Monat ab 14.30 Uhr geplant. „Da sich wegen der Corona-Pandemie zeitgleich nur zehn Personen in einem Raum aufhalten dürfen, können vorerst nur acht Personen teilnehmen“, sagt Morf mit Verweis auf ihre eigene und die Anwesenheit von Morgenstern. Deshalb wird dringend um Voranmeldung gebeten unter Tel. (0 53 72) 97 42 24 oder (0 53 72) 89 515.

Von Hilke Kottlick