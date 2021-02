Leiferde

Die Mitarbeiter vom Nabu-Artenschutzzentrum waren fassungslos, als die beiden jüngsten Fundtiere bei ihnen landeten: Unbekannte hatten trotz der winterlichen Temperaturen zwei Schildkröten in einem Pappkarton am Elbe-Seiten-Kanal ausgesetzt. „Das ist absolute Tierquälerei, man nimmt billigend den Tod der Tiere in Kauf“, kann Zentrumsleiterin Bärbel Rogoschik es überhaupt nicht fassen, wie Menschen mit Tieren umgehen können. Und sie befürchtet, dass die Corona-Pandemie dahinter stecken könnte.

Eine Spaziergängerin entdeckt den durchweichten Pappkarton in einem Gebüsch

Dass die beiden Schildkröten, zwei Chinesische Dreikielschildkröten, überlebt haben, ist einer Spaziergängerin zu verdanken. Sie war mit ihrem Hund am Kanal gegenüber des Bernsteinsees unterwegs, als sie den durchweichten Pappkarton im Gebüsch entdeckte. Die Frau schaute näher hin und fand die beiden Wasserschildkröten. Ein Tier schien bereits tot zu sein.

Geistesgegenwärtig rief die Frau von zuhause aus direkt im Nabu-Artenschutzzentrum an, um zu fragen, wie man nun weiter vorgehen sollte. Und wenig später waren die beiden Schildkröten in Leiferde. Dort wurde festgestellt, dass es sich um ein Pärchen Chinesischer Dreikielschildkröten handelt. Das sind Wasserschildkröten, die eine Panzerlänge von maximal 20 Zentimetern erreichen, aber für die Haltung viel Platz benötigen. Wurzeln und Steine als Klettermöglichkeiten sind wichtig, und am Land brauchen sie einen Sonnenplatz. Das männliche Tier lebte zwar noch, war aber in äußerst schlechter Verfassung. Auch das weibliche Tier war sehr unterkühlt.

Die nächste Nacht hätten die beiden Tiere nicht mehr überlebt

Die Mitarbeiter vom Nabu-Artenschutzzentrum waren schockiert: „Wie kann man Tiere bei diesen Temperaturen aussetzen?“, fragt Bärbel Rogoschik stellvertretend für alle und stellt fest: „Wäre der Karton nicht gefunden worden, hätten die Tiere die nächste Nacht nicht überlebt.“

Sie hat eine schlimme Befürchtung: „Im Dezember haben wir schon eine ausgesetzte 60 Gramm schwere Landschildkröte aus Lehrte bekommen“, berichtet Bärbel Rogoschik. Ein normales Entkommen aus dem Aquarium sei zu dieser Jahreszeit für Reptilien unmöglich – Bärbel Rogoschik geht eher davon aus, dass sich jemand des Tieres bewusst entledigt hat. „Und im Januar erhielten wir einen Glanzsittich, der in Neubrück aufgefunden wurde.“ Ebenfalls eher ungewöhnlich. „Ich hoffe mal nicht, dass es sich hier um den Beginn einer größeren Welle an ausgesetzten Tieren handelt, die zu Corona-Zeiten angeschafft wurden, um die Langeweile zu vertreiben. Mal sehen, wie es kommen wird, wenn wir wieder normale Verhältnisse haben und reisen dürfen. Ich sehe dem mit großer Skepsis entgegen.“

