Theaterverein Gifhorn zeigt Pension Schöller in Leiferde

Leiferde

Der Theaterverein Leiferde zeigt seine Version des Klassikers Pension Schöller – und zwar am Sonntag, 8. März, im Dorfgemeinschaftshaus Leiferde. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, Beginn ist um 16 Uhr.

Darum geht es

Im Jahr 1890 haben Carl Lauf und Wilhelm Jacoby die Komödie geschrieben. Die Fassung von Peter Futterschneider spielt aber in der Jetztzeit. Und darum geht es: Alfred widmet sich seinem Psychologiestudium – aber nur am Rande. Er steckt seine Energie stattdessen in die Karriere als YouTuber, vor der Kulisse der WG von Elfie Schöller. Der großzügige Patenonkel Phillipp Klapproth ermöglicht das Studium. Als sich dieser Spender zu einem Besuch ankündigt, beginnen die Turbulenzen. Eine angebliche ambulante Wohngruppe von Psychiatriepatienten sorgt dann endgültig für den Beginn des Chaos. Regie führen Brigitte Below und Peter Futterschneider.

Die Eintrittspreise

Der Eintritt kostet zwölf Euro (Vorverkauf zehn Euro), Jugendliche bis 18 Jahre zahlen sechs Euro (Vorverkauf fünf Euro).

