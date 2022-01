Meinersen

Der Verkehr am Ortseingang Seershausen von Ohof aus kommend soll beruhigt werden. Dort auf der Landesstraße 414 ist derzeit Tempo 100 erlaubt. Die Gruppe CDU/Grüne hatte einen Antrag gestellt. Der Umwelt-, Klima- und Bauausschuss beauftragte jetzt die Verwaltung, eine Anfrage beim Straßenbaulastträger zu stellen.

Ein entsprechender Antrag hatte bereits in der vergangenen Ratsperiode vorgelegen und wurde jetzt nach den Wahlen mit Beginn der neuen Ratsperiode erneuert, da der bisherige Bau-, Planungs- und Umweltausschuss aufgelöst worden war für die Schaffung des neuen Umwelt-, Klima- und Bauausschusses. Zur Begründung für das Anliegen einer Verkehrsberuhigung wird unter anderem angeführt, dass aufgrund der langen geraden Strecke auf der Landesstraße am Ortseingang Tempo 50 in zu vielen Fällen nicht eingehalten wird. Eine Geschwindigkeitsanzeigentafel habe nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Auch liege die Zufahrt zur Straße Am Sportplatz außerhalb des Ortes. Zudem liegen Bushaltestellen direkt am Ortseingang, sodass zu hohes Tempo auch eine Gefahr für die wartenden Kinder darstelle. Und auf der Strecke gebe es viel Verkehr, da sie als Abkürzung oder Umleitungsstrecke von vielen Lastern genutzt werde.

Tempo-Reduzierung: Das sind die Möglichkeiten

Der Ausschuss sprach sich daher dafür aus, dass die Verwaltung eine Anfrage für eine Verkehrsberuhigung bei der zuständigen Behörde stellen soll. „Zunächst müssen wir wissen, was realisierbar ist“, sagte Ausschussvorsitzender Dittmar Beutel. Denn derzeit ist in der Diskussion der Politiker noch weitgehend offen, welche Lösung kommen kann, möglich wäre eventuell eine Verschwenkung der Straße, auch die Reduzierung des Tempos auf 50 oder 70 Stundenkilometer.

Weiterhin gab es grünes Licht für die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Dieckhorster Straße in Meinersen sowie den Beschluss des B-Plans. Ebenso erging auch eine Empfehlung an den Rat für die Ergänzungssatzung Holzweg in Seershausen. Und im Baugebiet Im Felde IV sowie im Bereich Fläche Gödecke wurden zwei Straßennamen vergeben: Pirolweg und Nelkenweg. Eine Empfehlung zur Besetzung der Wegebaukommission traf der Ausschuss hingegen noch nicht. Es gibt die Idee, die Kommission mit der Grabenkommission zusammen zu legen. Darüber soll noch in den Fraktionen gesprochen werden.

