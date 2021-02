Streit um vier Bewässerungsbrunnen: Landwirte und Gemeinde Hillerse ziehen vor Gericht

Ein ewiges Hin und Her ist beendet: Detlef Tanke, Bürgermeister in Hillerse, teilt im Anschluss an die jüngste Sitzung im Gemeinderat mit, dass der örtliche Netto-Markt abgerissen wird und ein neuer Markt am alten Standort entsteht. „Alle sind jetzt glücklich und froh“, meint Tanke. Und er verweist darauf, dass auch während der Zeit des Abbruchs eine Einkaufsmöglichkeit in Hillerse angeboten wird – laut Tanke „wohl im Zelt, so wie damals bei Aldi in Meinersen“.

Tanke verabschiedete im Verlauf der Sitzung Dirk Asche-Baumgarten. Nach 14,5 Jahren in der Kommunalpolitik hatte Asche-Baumgarten sein Mandat niedergelegt. Grund ist die Klage, die Asche-Baumgarten gemeinsam mit drei weiteren Landwirten gegen die Gemeinde anstrengt. Es geht dabei um Zuschüsse für die Elektrifizierung der Brunnen im Hillerser Neubaugebiet, deren Motoren laut aktuellem Lärmschutzgutachten zu laut sind. Um Abhilfe zu schaffen, „haben wir den Landwirten einen 80 000 Euro-Zuschuss angeboten, sie haben das abgelehnt“, sagt Tanke. Er halte die Forderungen der Bauern für „völlig überzogen“. Jetzt entscheide das Gericht. Fest steht laut Tanke, dass diese Klage keine aufschiebende Wirkung hat. Der erste Spatenstich im neuen Baugebiet „kommt in diesem Frühjahr, sowie es eisfrei ist.“

Im weiteren Verlauf der Sitzung begrüßte Tanke Götz Büttner (CDU) als Nachfolger von Asche-Baumgarten im Gemeinderat. Zweiter stellvertretender Bürgermeister wurde Martin Behm (CDU).