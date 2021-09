Meinersen

Noch gibt es keinen Sieger bei der Wahl um eine Bürgermeisterin in der Samtgemeinde Meinersen. Karin Single (CDU) und Stephanie Fahlbusch-Graber (SPD) treten deshalb erneut in den Wahlkampf ein – zur Stichwahl am 26. September, parallel zur Bundestagswahl.

Karin Single hat zwar mit 42,8 Prozent der Stimmen die Nase vor hat, aber ihr fehlt der Sprung über die erforderliche 50-Prozent-Hürde. Stephanie Fahlbusch-Graber konnte 36,4 Prozent der Stimmen für sich verbuchen.

Zur Galerie Ein paar Eindrücke von Sonntagabend – Jubel und Trauer, Spannung und Erleichterung gab es bei den Kandidaten um den Landrats-Posten.

Die Zahlen sind eine „tolle Rückmeldung von den Einwohnern“

„Ich freue mich über das tolle Ergebnis“, sagte Single. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sie „politisch noch nicht so lange unterwegs gewesen ist“. Die Zahlen sprechen für sich – sie sind eine „tolle Rückmeldung von den Einwohnern“, meinte Single.

Zufrieden mit der Stichwahl zeigte sich auch Stephanie Fahlbusch-Graber. „Es ist die erste Samtgemeindebürgermeister-Wahl mit mehreren Kandidaten“, stellte sie fest. Und: „Mir war klar, dass es in Müden und Meinersen schwer wird.“

Der Grüne Pesi Daver freut sich über einen „mehr als achtbaren Erfolg“

Für die Grünen angetreten war Pesi Daver. Er freute sich über 20,7 Prozent der Wählerstimmen. „Das ist ein echt gutes Ergebnis“, fand er und sprach von einem „mehr als achtbaren Erfolg“, obwohl: „Ich hatte auf Stichwahl gehofft“, sagte er weiterhin, „aber ich bin Realist“.

Etwa 50 Interessierte hatten die Wahlpräsentation im Kulturzentrum Meinersen verfolgt.

Von Hilke Kottlick