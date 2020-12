Stephanie Fahlbusch-Graber will Meinersens Samtgemeindebürgermeisterin werden

Samtgemeinde Meinersen

Jetzt ist es amtlich: Nach der CDU hat auch die SPD in der Samtgemeinde Meinersen mit ihren vier Ortsverbänden aus Hillerse, Leiferde, Meinersen und Müden eine Kandidatin für das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin benannt. Stephanie Fahlbusch-Graber tritt im September 2021 als Bewerberin für die Nachfolge von Eckhard Montzka an.

„Ich will mich in meiner Heimat engagieren und unsere Samtgemeinde gemeinsam mit den Menschen vor Ort weiterentwickeln“, stellt die Spitzenkandidatin klar. „Über das Vertrauen und auf die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen freue ich mich sehr“, so die Leiferderin weiter.

Anzeige

Seit 2006 sitzt die Sozialdemokratin auch im Samtgemeinderat

Stephanie Fahlbusch-Graber ist seit neun Jahren Bürgermeisterin der Gemeinde Leiferde und vor Ort in zahlreichen Vereinen aktiv. Als Verwaltungsfachwirtin passt auch ihr beruflicher Hintergrund zur Kandidatur als Samtgemeindebürgermeisterin. Sie ist 52 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von 17 und 19 Jahren. Mit ihrer Familie wohnt und lebt die gebürtige Harzerin seit mehr als 20 Jahren in Leiferde. Neben dem Amt der Bürgermeisterin in der Gemeinde Leiferde ist sie seit dem Jahr 2006 Mitglied im Samtgemeinderat.

Die SPD hat nach einem Kandidaten oder Kandidatin aus der Samtgemeinde gesucht. Außerdem war den Sozialdemokraten wichtig, dass die Spitzenkandidatin die Samtgemeinde und ihre Strukturen lange genug kennt und vor Ort verwurzelt ist. „Dies alles erfüllt unsere Kandidatin mehr als deutlich“, zeigt sich der Samtgemeindeverbandsvorsitzende Thomas Böker erfreut. „Wir haben keinen Schnellschuss gestartet, sondern die Kandidatur intensiv vorbereitet“, sagt Böker.

Kreisvorsitzender der SPD freut sich über diese Kandidatur

Auch der Vorsitzende der SPD im Landkreis Gifhorn zeigt sich über die neue Spitzenkandidatin erfreut. „Ich bin sehr glücklich, dass wir mit Steffi eine hervorragende Kandidatin gefunden haben, die perfekt zur Samtgemeinde Meinersen passt. Als Bürgermeisterin zeigt sie seit vielen Jahren, wie man sich souverän und mit viel Liebe zum Detail um eine Kommune kümmert“, so Philipp Raulfs.

Bereits Ende September hatte die CDU ihre Kandidatin benannt: die parteilose Karin Single, Fachbereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie beim DRK-Kreisverband Gifhorn. Damit bewerben sich nun in der Samtgemeinde Meinersen zwei Frauen um das Amt. Sie würden eine Verwaltung mit etwa 80 Mitarbeitern übernehmen, wären Samtgemeindebürgermeisterin für gut 20 400 Bewohner und für vier Gemeinden zuständig.

Von der AZ-Redaktion