Steinschlange: In Meinersen ist sie mehr als ein Farbtupfer in Corona-Zeiten

Landkreis Gifhorn

Die Mutmacher liegen gerade am Wegesrand im Landkreis Gifhorn: Ob in Neudorf-Platendorf an der Dorfstraße, im Nordkreis oder an Kindergärten im Stadtgebiet von Gifhorn - inzwischen entstehen dutzende von Steinschlangen, um der Corona-Krise auf kreative Krise die Stirn zu bieten. Die Gruppe Okersteine in Meinersen zählt aktuell bei ihrem Projekt in der Straße Am Eichenkamp schon rund 1100 bunte Steine. „Ein Wahnsinn“, freut sich Sarah Wittkowski, einer der Mitgründerinnen der Gruppe, die seit der Gründung vor neun Monaten auf die Mitgliederzahl von 5000 in die Höhe schnellte.

„Ein Zeichen, dass man nicht alleine ist“

Täglich geht Sarah Wittkowski zur Steinschlange, zählt nach, sieht nach dem Rechten und erfreut sich daran, wie der gesamte Ort gerade mitzieht und sich an dem bunten Gemeinschaftskunstwerk erfreut. Die Steinschlange zum Leben erweckt hatten Sanja Bosenick und Marcel Merger vor einigen Tagen. Beide verteilten Zettel, um für die Teilnahme an dem Projekt zu werben.

Zur Galerie An vielen Stellen im Landkreis Gifhorn entstehen gerade Steinschlangen. Sie sollen in Zeiten der Corona-Krise Passanten aufmuntern.

Entstanden ist das als Pendant zur Regenbogen-Malaktion, die in Corona-Zeiten fröhliche Farbtupfer setzen möchte. „Die Steingruppen haben sich dann überlegt, was sie in diesen Zeiten machen können“, erklärt Sarah Wittkowski. Dass die Steine nun nicht mehr wie sonst auf Wanderschaft gehen, ausgelegt werden, damit andere sie finden, sondern fest an einer Stelle liegen, sei auch ein Symbol des Zusammenhalts, freut sich die Meinerserin. „Das ist ein Zeichen, damit alle sehen, dass man nicht alleine ist.“

So kann man mitmachen

Wer übrigens mitmachen möchte, für den hat die Gruppe Okersteine extra an der Steinschlange einen Korb mit unbemalten Steinen ausgelegt. Der Rest ist denkbar einfach. Die Steine können mit Acrylfarbe (Tube oder Stidt) nach Lust und Laune bemalt werden. Auch ein Eddingstift oder Tusche sind verwendbar. In dem Fall empfehlen die Kreativen, die Steine mit Klarlack zu versiegeln. Auf gar keinen Fall sollen die Kunstwerke verziert werden mit Pailletten, Wackelaugen, Pfeifenreinigern oder anderen Teilen, die möglicherweise eine Gefahr für Tiere werden könnten. „Das ist eine feste Regel in der Gruppe, und daran halten sich auch alle.“

Dass ab und an Steine einfach so weggenommen werden, das trübt die Stimmung der Steinemaler keineswegs. Es gibt ja genug Meinerser, die die Freude über die wachsende Steinschlange gerade teilen, findet Sarah Wittkowski. Sie hatte ein besonders rührendes Erlebnis. Eine Mutter meldete sich bei ihr, weil ihre Tochter in der Schlange ein Exemplar mit einem Reh als Motiv entdeckt hatte und dieses so gerne mitnehmen wollte. Sarah Wittkowski handelte schnell, sie tauschte den von ihr angefertigten Stein gegen einen anderen aus und schenkte es der Kleinen zum Geburtstag.

Wie lang soll die Steinschlange noch wachsen und Bestand haben? „Das wissen wir noch nicht. Erst einmal durch den kompletten Eichenkamp.“ Und dann sollen die Farbtupfer über Corona hinaus Freude bereiten. Die Gruppe plant gerade, ob nach der überstandenen Krise die kleinen Kunstwerke nicht versteigert werden für einen guten Zweck. „Das ist doch eine tolle Idee, wenn wir damit auch noch einem Verein helfen könnten.“

Von Andrea Posselt