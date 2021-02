Leiferde

Immer mehr Sparten bei der SV Leiferde ergreifen die Initiative im jetzigen Lockdown und entwickeln kreative Ideen für ihre Mitglieder und andere Sportbegeisterte. Nun wird’s bewegt zu flotter Musik, denn Salsation und die Tanzsparte laden zum Online-Training ein.

„Wir tanzen wieder!“: Salsation fordert nicht nur Mitglieder auf, sich auf die Tanzfläche zu begeben. Wer sich zu lateinamerikanischen und sonstigen tanzbaren Rhythmen bewegen und dabei fit werden möchte, kann dies weiterhin tun. Salsation tanzen bedeutet: Musik genießen, in Bewegung kommen, Spaß haben – „Move and be moved“ lautet das Motto. Übungsleiterin Heike Schubert bietet das Solo-Tanzfitnessprogramm per Zoom an, denn in den eigenen vier Wänden müssen weder Mindestabstände eingehalten werden noch muss man um die Zuteilung eines Platzes bangen – es ist Platz für alle!

Ein bisschen Platz, eine gute Internetverbindung und etwas zu trinken

Für das Tanztraining zu Hause benötigen Interessierte ein paar Schritte Platz, eine gute Internetverbindung (oft hilft eine LAN-Kabel Verbindung), lockere Sportkleidung und etwas zu trinken. Turnschuhe, auf Socken oder barfuß – das geht alles. Den Zoom-Link zum Mittanzen gibt es von Heike Schubert per Mail an h.schubert@sv-leiferde.de, getanzt wird dienstags von 19.15 bis 20.15 Uhr.

Online-Sport mit der SV Leiferde: Marcus und Uta Koppatz bieten Tanztraining an. Quelle: SV Leiferde

Die Sparte Tanzen der SV Leiferde hat schon vor ein paar Wochen mit dem Online-Training den Betrieb wieder aufgenommen. Spartenleiter Hans-Wilhelm Binder ist begeistert über diese schöne Möglichkeit, die Mitglieder nach so langer Pause wieder zu sehen. Die Teilnehmerquote liegt bei mehr als 50 Prozent. Eine Stunde lang, sonntags von 15 bis 16 Uhr, wird geübt. Tanztrainer Marcus Koppatz und seine Eltern leiten das Programm über Zoom wie auch im normalen Tanztraining sehr professionell. Die Grundschritte in den Standard-Tänzen und in Latein werden so wieder aufgefrischt.

Den Zoom-Link gibt’s per Mail an den Spartenleiter

Paare, die meinen, das könnte auch ihnen gefallen, wenden sich per Mail an h.binder@sv-leiferde.de. Hier gibt es auch den Zoom-Link zum Mittanzen. Anfänger sind willkommen. Näheres zur Kontaktaufnahme gibt es auch auf dem Internet-Portal unter SV-Leiferde.de/Sportarten/tanzen.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion