Gifhorn/Volkse

„Einfach schade. Ich hätte so gerne Gifhorn bereichert mit Lion.“ Im ehemaligen Speicherhofcafé wollte Leona Paulat mit einem besonderen Konzept durchstarten – Klaviermusik und Restaurant verbinden.

Zuhause in Volkse erinnert nur noch das große Lion-Logo an diesen großen Traum. Aber wie gut, dass in der anderen Ecke des Zimmers auch schon die Träume für die Zukunft wachsen. Die 39-Jährige, von Kindesbeinen an leidenschaftliche Klavierspielerin, komponiert. Keine Spur von Verbitterung über die Bauchlandung, zu der „so einiges“ in der Corona-Zeit beigetragen habe. Die Erklärung, weshalb sie dennoch wohl gelaunt ist, liefert sie gleich mit. Vermutlich habe sie ihr besonderer Lebensweg gestählt, schnell mit Weichenstellungen umzugehen. Ihre Mutter zog es als Sprachwissenschaftlerin in viele ferne Länder.

Leona Paulats Musikbegeisterung entfachte in der Kindheit

Mit einer Oma, die Musik komponierte, und dem namhaften Musikwissenschaftler Carl Dahlhaus als Stief-Opa, war ihre Leidenschaft fürs Klavierspielen schon in jungen Jahren geweckt. Als mit acht Jahren der Umzug nach Australien anstand, rang eine Musiklehrerin zuvor Leonas Mutter das Versprechen ab, ein Klavier zu kaufen. Die Anekdote erheitert die 39-Jährige noch heute. Denn die Mutter machte Ernst und als erste Handlung in Down Under überhaupt kaufte sie ein Klavier.

Und auch Zufälle spielten Schicksal: Eine Freundin, die nach Rat fragte, wie man die Mondschein-Sonate spielt. Und dann ein Weihnachtsfest, in dessen Vorfeld die Volkserin entschied, nicht schon wieder alle Musikwünsche der Familie erfüllen zu müssen. Sie spielte im Studio eine CD ein.

Im Studio wurde ihr Talent attestiert. „Dann habe ich im Wohnzimmer probiert, etwas zu komponieren. So doof klingt das gar nicht, habe ich gedacht.“ Ihr Motto: „Ich setze mich ans Klavier und lasse meine Finger frei improvisieren. Spielen sie dreimal hintereinander dasselbe schreibe ich es auf.“

Vier Alben der Künstlerin sind schon fertig

Vier Alben mit insgesamt 70 eigenen Kompositionen sind inzwischen entstanden. Auf Album Nummer vier namens „Moana und Sofie“ hat sie bekannte Kinderlieder eingebaut. Ihr Stil ist Klassik, aber auch Swing- und Jazzelemente sind zu hören. Ihr Ziel: „Hintergrundmusik, einen Klangteppich für andere zu bieten. Am liebsten würde ich Filmmusik machen.“ Im ehemaligen Angels’ Share in Gifhorn spielte sie, im Mühlencafé Cremlingen unterhält sie Gäste.

Für solche Events hat sie extra ein mobiles Klavier angeschafft. „Aber Singen geht nicht“, sagt sie lachend. Deshalb war es für sie auch kein Wunder, dass sie 2019 beim Casting für die RTL-Show Supertalent keine Chance hatte. Auch das ist keine Niederlage für sie. „Durch mein Leben in vielen Kulturen habe ich gelernt, dass gute Laune nicht von Status und Geld abhängt.“

Von Andrea Posselt