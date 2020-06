So sorgt Müden für die Verkehrssicherheit der Jüngsten

Müden

Die neue Hol- und Bringzone an der Grundschule in Müden sorgt für größere Sicherheit und bereichert den Ort. Jetzt fand die offizielle Einweihung statt. Die Gemeinde hatte 95 800 Euro aus der eigenen Kasse investiert, der Rest der Gesamtkosten von 184 000 Euro für die Baumaßnahme kam aus dem Fördertopf der Dorferneuerung des Landes Niedersachsen – 48 Prozent Zuschuss.

Bürgermeister Horst Schiesgeries freute sich im Beisein von Vertretern aus Politik, Verwaltung, Schule und Elternschaft sowie des Arbeitskreises Dorferneuerung sehr über das Ergebnis: „Es ist ein besonderes Projekt, dass es so in der Region nicht oft gibt.“ Schon die Entstehungsgeschichte des Vorhabens für mehr Sicherheit für die Schüler beim Holen und Bringen hatte manch außergewöhnliche Umstände gezeigt. So habe angesichts der Fristen durch den Fördergeber nach der Idee die eigentliche Entscheidung innerhalb weniger Tage getroffen werden müssen, berichtete der Bürgermeister. Politik und Verwaltung sowie Planer waren gefordert – und haben die Sache gewuppt. Sogar drei Eichen konnten durch eine geschickte Planung noch erhalten werden.

Die Hol- und Bringzone erschließt die Grundschule jetzt rückwärtig, liegt am Sportplatz und am Sportheim. So wird die Verkehrssituation vor der Aller-Oker-Schule und im Bereich von Kindertagesstätte und Krippe zusätzlich entzerrt. Das Verkehrskonzept der Gemeinde, entstanden auf Antrag der CDU und einstimmig mit der SPD auf den Weg gebracht, sah aber auch sonst für diesen Bereich Verbesserungen vor. „Durch das hohe Verkehrsaufkommen gab es dort immer wieder gefährliche Situationen, insbesondere für die Schulkinder. Das beauftragte Ingenieurbüro hat eine Begegnungszone entwickelt mit barrierefreien Anlagen“, erläuterte Schiesgeries.

Die Förderanträge für beide Projekte – Hol- und Bringzone sowie Begegnungszone – seien vom Land Niedersachsen bewilligt worden. Allerdings habe es enge Zeitschienen gegeben. „Alle haben dann ihr Bestes gegeben“, lobte der Bürgermeister. Die Bauarbeiten für die Hol- und Bringzone seien innerhalb von vier Wochen abgeschlossen worden. „Sie bereichert unseren Ort, steigert die Attraktivität und schafft vor allem mehr Sicherheit für die Kinder“, betonte Schiesgeries. Zudem könnten die im Zuge des Projektes entstandenen Parkflächen auch genutzt werden für Sportveranstaltungen und Besuche des Sportheimes. Schiesgeries hat schon von mehreren Bürgern Lob gehört für die neue Hol- und Bringzone.

Von Chris Niebuhr