Leiferde, Gifhorn, Hankensbüttel, Groß Oesingen, Meinersen und Barwedel: Auch der Kreis Gifhorn war mit einigen Messpunkten Teil der Königlich Hannoverschen Landesvermessung ab 1821. Der Meinerser Vermessungsingenieur und Autor André Sieland hat in den Briefen zwischen Carl Friedrich Gauß und seinen Mitarbeitern Informationen zu den Gifhorner Standorten entdeckt.

Wohlenberg Leiferde: Der französische Oberst Epailly hatte bereits 1804 und 1805 ein Signal errichten lassen. Im Sommer 1821 und im September 1830 erkundete Georg Wilhelm Müller im Rahmen der Gaußschen Vermessung den Wohlenberg. Da das französische Signal zerstört und dessen Platz mittlerweile als Vergnügungsort für die „umliegende Gegend“ hergerichtet war, ließ Müller auf der höchsten Stelle des Berges einen Beobachtungspfahl errichten. So konnte auch eine Linde, „die mit vieler Mühe zum Wachsen gebracht ist und als Hauptschmuck der Anlage betrachtet wird“ verschont bleiben. Am 2. und 3. Oktober 1830 nahm Müller vom Wohlenberg aus mehrere Beobachtungen vor. „Leider kam es hiezu wegen Trübung der Luft nur ganz ungenügend“, schrieb Müller. Und auch am nächsten Vormittag musste er unverrichteter Dinge wieder abziehen, „da der gleich nach Sonnenaufgang sich entwickelnde Nebel den Rauch Charakter annahm“, der bis Mittag anhielt.

Der Turm der Gifhorner Nicolai-Kirche eignete sich sehr gut

Nicolai-Kirche Gifhorn: Am 28. September 1830 richtete Carl Joseph Gauß in der Laterne des Turms, „von dem man eine recht hübsche Aussicht“ hat, eine Vorrichtung zur Aufstellung des Theodoliten ein. Ab Anfang Oktober nahm er hier Messungen vor. Die Beobachtungseinrichtungen wurden später wieder zurückgebaut. Der Gifhorner Turm eignet sich „sehr gut zur Messung und Besetzung. Er hat eine geräumige und wie es scheint feste Laterne und man sieht von ihm viele andre Thürme“, schrieb Georg Wilhelm Müller schon am 16. September 1830 an Carl Friedrich Gauß.

Das dreibändige Werk „Correspondenzen der Königlich Hannoverschen Landesvermessung (1821 bis 1844)" des Meinerser Autors André Sieland umfasst 1922 Seiten. Es zeigt die Tätigkeiten der handelnden Personen und die Begleitumstände ihrer Arbeit. Sieland hat dafür 1072 Briefe transkribiert und anhand aktueller Recherchen in den historischen Kontext eingeordnet. Außerdem gibt es Informationen zu den Lebensdaten der Protagonisten, zur Rekonstruktion von Beobachtungseinrichtungen und zu den Ausrüstungsgegenständen.

Hankensbüttel: Auf einer Anhöhe westlich von Hankensbüttel ließ Georg Wilhelm Müller Anfang 1830 ein zwölf Meter hohes Signal errichten. Anfang September und dann im Folgejahr nahm Carl Joseph Gauß von dort aus Beobachtungen vor. Das Signal ist heute nicht mehr vorhanden. „Meine Meßungen von Hankensbüttel, die hiebei erfolgen sind deshalb noch unvollständig weil in den Plätzen Barwede und Wolenberg die Signale fehlten“, schrieb Carl Joseph Gauß am 19. September 1830 an seinen Vater.

Moordampf und Regen behindern die Arbeiten in Groß Oesingen

Groß Oesingen: Am 25. und 26. August 1831 nahm Carl Joseph Gauß vom Turm der damaligen Groß Oesinger Kirche Beobachtungen vor. Die fielen aber „wegen Moordampf und Regen“ schlecht aus, wie Gauß an seinen Vater schrieb. Die Kirche wurde 1880 durch einen Neubau ersetzt – mit der alten Kirche gingen auch die Spuren der Gaußschen Vermessung verloren.

Meinersen: Im Spätsommer des Jahres 1830 rückte der Turm der Meinerser St. Georg-Kirche ins Blickfeld von Carl Joseph Gauß und Georg Wilhelm Müller. Schließlich beschlossen sie, dort die Messungen des Jahres 1830 zu beschließen. Daraus wurde jedoch nichts – das Wetter war zu schlecht, gar „abscheulich“, wie der junge Gauß schrieb. Meinersen war aber immer wieder Aufenthalts- und Treffpunkt für die Landvermesser, insbesondere für die Arbeiten auf dem Wohlenberg.

Barwedel: Östlich des heutigen Funkturms ließ Georg Wilhelm Müller im September 1830 ein Signal errichten. Als Carl Jospeh Gauß dort Ende des Monats die ersten Beobachtungen vornahm, stellte er fest, dass eine Anbindung an das Dreiecksnetz wohl nicht möglich sein werde. Die Arbeiten in Barwedel wurden eingestellt.

