Meinersen

Besonders auch in Corona-Zeiten unterstützt die Samtgemeinde Meinersen arbeitende Eltern. Die Jugendförderung hat dafür gesorgt, dass während der Sommerferien Grundschüler beaufsichtigt und beschäftigt werden – im Rahmen einer Ferienbetreuung. Versorgt werden die sechs- bis neunjährigen Mädchen und Jungen täglich im Ganztagszentrum der Grundschule in Meinersen. Spiel und Spaß stehen dort auf dem Tagesplan.

„Wir sind sieben Betreuer und wechseln uns wochenweise ab“

„Wir sind sieben Betreuer und wechseln uns wochenweise ab“, berichtet Johanna Schnaube aus Flettmar. Die 23-jährige Lehramts-Studentin beaufsichtigt gemeinsam mit Thekla Gerlof, 25-jährige angehende Erzieherin im dritten Ausbildungsjahr aus Müden, drei Mädchen und einen Jungen. „Die Anzahl der Kinder, die von uns betreut werden, wechselt“, sagt Schnaube. „Mal sind vier angemeldet, mal kommen zehn.“ Die Grundschüler werden laut den Betreuerinnen den Corona-Auflagen des Gesundheitsamtes entsprechend in festen Gruppen wöchentlich von jeweils zwei Personen betreut. Tabu ist den Auflagen gemäß dabei ein gemeinsames Mittagessen aus der Schulmensa oder selbst gekocht in der Schulküche. Alternativ bringen sich die Kinder laut Schnaube ein Frühstück und ein Lunchpaket für das Mittagessen mit. „ Getränke stellen wir“, sagt sie. Die Ferienkinder suchen sich morgens eine Flasche aus. Die wird mit dem Namen des jeweiligen Kindes beschriftet und kann so den Tag über stets von dem selben Mädchen oder Jungen benutzt werden.

Infos über die Ferienbetreuung Nähere Informationen zur Ferienbetreuung gibt es bei Nadine Bagger, Leiterin der Jugendförderung in der Samtgemeinde Meinersen. Sie ist erreichbar unter Tel. (0 53 72) 89 533 oder per Mail unter nadine.bagger@sg-meinersen.de.

Fingerstricken ist hoch im Kurs

Spiele wie „Fingerstricken, Bastelaktionen oder Klettern auf dem großen Gerüst“ des Schulhofes stehen dann auch laut der achtjährigen Karla bei den Kindern hoch im Kurs. Aber auch andere Beschäftigungen im Freien wie Seilhüpfen gefallen der Schülerin aus Leiferde. Mara, ebenfalls acht Jahre alt, kommt aus Ohof. Sie fährt gerne mit dem Roller oder hört im Ruheraum Hörspiele auf dem Tablet, berichtet sie. Dann rennen sie los – gemeinsam mit der sechsjährigen Lisanne aus Leiferde schnappen sich die Mädchen jeweils einen Roller. Und ab geht es – quer über den großen Schulhof der Grundschule in Meinersen.

Von Hilke Kottlick