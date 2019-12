So schön war das Weihnachtskonzert in Leiferde

Leiferde

Die St. Viti-Kirche in Leiferde bot einmal mehr den festlichen Rahmen, die Sänger und Musiker des Sibylla-Merian-Gymnasiums erfüllten das Gotteshaus mit ihren feinen Klängen: Kürzlich fand ein weiteres Mal das traditionelle große Weihnachtskonzert der Schul statt. Viele Gruppen und Künstler präsentierten dem Publikum eine erstklassige Abendunterhaltung. Die Kirche war restlos gefüllt.

Klar, den seit Jahren bestens bekannten musikalischen Höhepunkt möchte sich kaum jemand entgehen lassen. Das Team der Musiklehrer der Schule um Ulla Block und Christian Schneider stellt immer wieder begeisternde Programme zusammen mit den unzähligen musikalischen Talenten aus den Reihen von Schülern, Lehrern und Eltern. Und die prächtige Kulisse der Leiferder Kirche tut dann ihr Übriges, um den herrlich besinnlichen Konzertabend kurz vor Weihnachten zu einem vollendeten Genuss zu machen.

So talentiert sind die Schülerinnern und Schüler

Jahr für Jahr zeigt sich bei diesem Anlass stetig wieder, dass das Sibylla-Merian-Gymnasium über einen großen Kreis von talentierten Musikern und Sängern verfügt. Auch dieses Mal wieder war die Liste der Beteiligten lang: Big Band, Bläserklasse 5, Band Surprise, Ukulele-AG, Klarinetten-AG, Gymmi-Leif-Chor, Streicherensemble, Bläserklasse 6, Mittelstufenchor, Querflötenensemble, Jugendchor, Blechbläserensemble, Eltern-Lehrer-Chor und das Orchester waren mit von der Partie. Sie alle hatten schöne weihnachtliche und andächtige Stücke einstudiert für das Konzert.

Das gab es zu hören

Den Auftakt machte die Big Band mit den sehr bekannten Songs „All I want for Christmas“ und „And Kings shall swing“. Die Bläserklasse 5 folgte mit der „Kleinen Melodie von Mozart“ und „ Jingle Bells“. Dann war die Band Suprise an der Reihe. Sie spielte „Merry X-Mas everyone“ und „I'll be home“. Viele weitere hörenswerte Auftritte schlossen sich an. Unter anderem gab es auch noch die Lieder „Leise rieselt der Schnee“ und „Draußen ist's dunkel“ (Gymmi-Leif-Chor), „Sing we nowe of Christmas“ und „Shout for Joy“ (Mittelstufenchor) sowie ein „Home Alone Medley“ vom Blechbläserensemble zu hören.

So war das Finale

Alle Chöre und das Orchester gestalteten schließlich auch noch das große Finale gemeinsam: „Wie soll ich dich empfangen?“, „Ich will dich mit Fleiß bewahren“ und „Brich an, o schönes Morgenlicht“ präsentierten sie dem Publikum in der voll besetzten Leiferder St. Viti-Kirche. Und ganz zum Schluss dann stand noch als gemeinsames Lied für alle Anwesenden der Weihnachtsklassiker „Macht hoch die Tür“ auf dem Programm.

Von Chris Niebuhr