Seershausen

Von Mittwoch bis Mittwoch wurde gemessen – jetzt gibt es Zahlen. Spitzenreiter der Verkehrsmessung am Ortsausgang von Seershausen war ein Autofahrer, den das Gerät morgens um vier Uhr mit 131 Sachen aufzeichnete. Die Zählung ist abgeschlossen, die Auswertung liegt laut Jonas Tietge, stellvertretender Ordnungsamtsleiter in Meinersen, vor.

Dabei zeigt sich, „was wir schon vermutet hatten“, so Tietge. Das Tempo der meisten gemessenen Verkehrsteilnehmer – ausgenommen die ebenfalls aufgezeichneten Fahrradfahrer – hält sich Tietge zufolge auf der schnurgeraden Straße „nicht an Tempo 50“. Viele fahren mindestens 55, etwa „85 Prozent sogar mehr als 68“, so die Auswertung laut Tietge. Viele extremere Abweichungen habe es nicht gegeben, sagt er, hebt aber den Spitzenreiter hervor. „Der wurde mit Tempo 131 morgens um 4 Uhr gemessen.“

Notorische Raser gibt es immer

„Notorische Raser gibt es immer“, weiß er. Genauso stehe fest, dass Geschwindigkeiten häufig unterschiedlich wahrgenommen werden. „Obwohl sich Großfahrzeuge wie Lastwagen oder Traktoren zumeist an das vorgeschriebene Tempo halten“, hätten Passanten laut Tietge oftmals eine andere Wahrnehmung. Fahren Trecker und Laster dicht an ihnen vorbei, scheine es, als wenn sie mit viel zu hohem Tempo daher kämen.

Lesen Sie auch Gefühlt zu schnell: Verkehrszählung bei Seershausen soll Auskunft geben

Die jetzt gemessenen Zahlen reichen den Ordnungshütern noch nicht aus. „Gemessen wurde während der Ferienzeit“, so Tietge. „Um genauere Schlüsse zu ziehen, werden wir in ein paar Wochen – während der Schulzeit – an der selben Stelle erneut zählen, um Vergleichsmessungen zu haben.“ Ist auch diese Messung ausgewertet, gehen die Daten Tietge zufolge an die Politik. Dort wird dann entschieden, ob verkehrsberuhigende Maßnahmen ergriffen werden sollen.

Verkehrsberuhigende Maßnahmen: Schräggitter oder Inseln

Verkehrsberuhigung: Auch eine Mittelinsel käme in Frage. Quelle: Hilke Kottlick

Und das könnten häufigere Polizeikontrollen sein, sagt der stellvertretende Chef des Ordnungsamtes. Das könnten Tietge zufolge – in Kooperation mit dem für die L 414 zuständigen Land Niedersachsen – aber auch verkehrsberuhigende Maßnahmen sein wie die „weißen Schräggatter auf der Dieckhorster Straße“ hinter dem Ortsausgang von Meinersen. „Sie sollen den Blick der Autofahrer eingrenzen“, sagt Tietge. Und zu überlegen für verkehrsberuhigende Maßnahmen auf den Straßen sei auch der Bau von Verkehrsinseln – „wie auf der Dalldorfer Straße“ in Meinersen. Auf recht breit angelegten Straßen sorgen dieses Verkehrsinseln laut Tietge aber leider häufig dafür, dass Verkehrsteilnehmer „nur ein bisschen abbremsen“.

Von Hilke Kottlick