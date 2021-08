Seershausen

Die Strecke zwischen Seershausen und Ohof ist schnurgerade. Auf diesem Teil der L 414 drücken viele Autofahrerinnen und Autofahrer gern mal auf die Tube. An die Smiley-Tempoanzeige vor dem Ortsschild hat sich das Gros offenbar gewöhnt – es ignoriert die Anzeige. Immer wieder greifen Anlieger und besorgte Eltern deshalb zum Telefon oder sprechen die Kommunalpolitiker vor Ort an mit dem Wunsch nach einer Verkehrskontrolle. Ihre Sorge gilt dabei auch den Schülern, die die Bushaltestellen nutzen, die an dieser Straße gebaut wurden.

Die Gemeinde Meinersen nahm die Anregungen jetzt zum Anlass, an dieser Stelle den Verkehr zu überprüfen. Ein kleines mobiles Gerät notiert eine Woche lang das gesamte Verkehrsaufkommen an dieser Stelle. Da werden zwei- und vierrädrige Fahrzeuge aufgelistet und gezählt, außerdem werden Tempo und Uhrzeit notiert, unter anderem um Schwerpunkte festzustellen. Laut Steffen Weichsler, Chef des Ordnungsamtes in der Samtgemeinde Meinersen, ist das nicht die erste Verkehrszählung an dieser Stelle. Immer wieder werden – wie er sagt – Politik und Verwaltung darauf angesprochen.

Tempo weit überschritten?

Das Ordnungsamt reagiere auf die Anfrage besorgter Einwohner mit dem Aufstellen eines Messgerätes, aber Weichsler weiß auch, dass „die persönliche Wahrnehmung oft anders ausfällt als die reale Messung“. Fahre ein Auto mit strammer Geschwindigkeit an einem Fußgänger oder einer Passantin vorbei, dann scheine es ihm oder ihr oft so, als sei das vorgeschriebene Tempo weit überschritten. Das genaue messende Gerät aber sieht dies laut Weichsler oftmals ganz anders: Dort erscheint lediglich die zugelassene Höchstgeschwindigkeit.

Um Raser zu stoppen, setzt die Samtgemeinde an verschiedenen Stellen auf die bewährten Smiley-Tempo-Anzeigen, die mit dem Strom von Straßenlaternen geschaltet werden. Schnell führe das aber zu einem Gewöhnungseffekt. „Deshalb wechseln wir deren Standort.“ Das gehe problemlos – „sie sind variabel einsetzbar“.

Geräte sind ständig im Einsatz

Am Ortseingang von Ohof nach Seershausen wird gerade gerast: Der Smiley zieht empört die Mundwinkel hinab. Quelle: Hilke Kottlick

Um Schwerpunkte festzustellen, wo gerast wird, werden die Verkehrskontrollgeräte laut Weichsler für eine Woche aufgestellt. Damit sei gewährleistet, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit die Art und Zahl der Fahrzeuge sowie das gefahrene Tempo der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer dokumentiert werden. Damit erhalten die Behörden Aufschluss darüber, ob bauliche Veränderungen im Straßenverlauf notwendig sind. Und wenn es sich bei der L 414 auch um eine Landesstraße handelt, so sei es in anderen Fällen doch schon vorgekommen, dass Land und Gemeinden kooperiert hätten, um den Verkehr zu beruhigen beispielsweise mit dem Bau einer Verschwenkung, die laut Weichsler immerhin mit rund 200 000 bis 300 000 Euro zu Buche schlägt.

20 Smiley-Tempoanzeigen im Einsatz Laut Jonas Tietke, Vizechef im Ordnungsamt, hat die Samtgemeinde Meinersen zwei Geräte für Verkehrszählungen im Einsatz. Angetrieben per Akku, werden sie Tietke zufolge in einem Winkel von 45 Grad am Straßenrand aufgestellt. „Damit ist es möglich, Verkehrsteilnehmer zu messen, die aus beiden Richtungen kommen. Aufgezeichnet wird laut Tietke nach Fahrzeug-Kategorie – „Fahrräder, Motorräder, kleine Lastwagen, Traktoren, Busse und Lastwagen“. Zu den beiden Verkehrszählgeräten kommen laut Tietke gut 20 Smiley-Tempoanzeigen hinzu. Sie laufen über Strom und werden deshalb an Straßenlampen montiert. Eines davon, aktuell in Leiferde aufgestellt, ist mit einem Solar-Modul ausgerüstet. Dieses neue Gerät kann Tietke zufolge auch Messdaten auswerten.

Eine Woche lang stand das kleine unscheinbare Gerät jetzt am Straßenrand zwischen Seershausen und Ohof. Nun folgt die Auswertung. Im Anschluss geht es anderen Ortes in der Samtgemeinde weiter. Denn – zumindest gefühlt – zu schnell gefahren wird nahezu überall, und so sind laut Weichsler „die Geräte ständig im Einsatz“.

Von Hilke Kottlick