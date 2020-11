Seershausen

Für Erstaunen und Kopfschütteln sorgt bei vielen Bürgern der „ Kahlschlag“ an Bäumen Ende vergangener Woche auf einer etwa zwei Fußballfelder großen Fläche am Seershäuser Sportplatz. „Aber es musste sein“, sagt Bezirksförster Thorsten Schäfer. Bei Lichte betrachtet, sind die Fällungen dort nur die Spitze eines Eisbergs.

Gefällt wurden an der Südseite des Sportplatzes und der Tennisplätze einige Dutzend abgestorbene Kiefern „aufgrund der Verkehrssicherungspflicht“, berichtet Schäfer: „Es war Gefahr im Verzug. Bäume fallen ja nicht nur bei Wind um.“ Schon im Frühjahr seien in dem Bereich deshalb schon tote Kiefern gefällt worden, jetzt im Herbst aber auch am Radweg entlang und rund um den Friedhof herum die erste Baumreihe. Und laut Schäfer, der für 4500 Hektar Wald in den Samtgemeinden Meinersen und Isenbüttel verantwortlich ist, werden noch viele, viele Fällungen folgen, nicht nur in Seershausen.

Totaler Trockenstress und ein Pilz namens Diplodia haben die umfangreichen Fällarbeiten an Kiefern bei Seershausen verursacht. Bezirksförster Thorsten Schäfer befürchtet, dass weitere Bäume gefällt werden müssen, weil sie sonst umzukippen drohen.

„Bäume haben seit Jahren zu wenig Wasser“

Die Ursache für das vermehrte Kiefernsterben hat nämlich einen Namen: Diplodia. Es handele sich um einen Pilz, der immer in Kiefern vorkommt, aber bei geschwächten Exemplaren dafür sorgt, dass die Triebe des Baums absterben. Verantwortlich für die Schwächung wiederum sei in erster Linie „totaler Trockenstress. Die Bäume haben seit mehreren Jahren zu wenig Wasser“, so Schäfer. Ebenso wie die Fichten sich dann nicht mehr gegen die Borkenkäfer wehren können, kommen die Kiefern nicht mehr gegen den Pilz an.

Es handelt sich um ein generelles Problem in der Forstwirtschaft, das nach Ansicht von Schäfer hiesig jedoch „noch schlimmer“ ist. Durch die Aller-Niederung ziehe sich „ein breites Band“ betroffener Flächen bis zur sachsen-anhaltinischen Grenze. Als mögliche Ursache dafür nennt der Förster Starkhagel, der Rinde und Wachstumsschicht der Kiefern beschädigt und dem Pilz damit quasi die Tür öffnet.

Schon 6000 Festmeter Holz geschlagen wegen Diplodia

In Schäfers Bezirk wurden auch schon entlang der B 188 „eine Baumlänge tief“ tote Kiefern entnommen, damit keine auf die Straße fällt. Ganz übel sehe es im Waldgebiet an der L 283 nach Leiferde aus: „Das ist fast komplett abgängig. Da steht nur noch alle zehn Meter ein Baum.“ Bislang seien in diesem Jahr wegen Diplodia schon 6000 Festmeter Holz geschlagen worden. Das sei die Hälfte eines durchschnittlichen Jahreseinschlags in der Bezirksförsterei: „Wenn es so weiter geht, werden es diesmal 20 000 oder 30 000 Festmeter.“ Wirklich Geld verdienen könne man mit dem Verkauf des Holzes derzeit aufgrund des Überangebots jedoch nicht.

Fläche am Sportplatz wird wieder aufgeforstet

Wird wieder aufgeforstet: Die Fläche am Sportplatz. Quelle: Sebastian Preuß

Man sei bestrebt, bei den notwendigen Fällungen „ohne Kahlschläge auszukommen“, aber an manchen Stellen sei das eben nicht möglich: „Die Verkehrssicherungspflicht geht vor“, so Schäfer. Deshalb sehe es am Sportplatz auch so „rabiat“ aus – aber in diesem Fall soll dort, wo abgeholzt wurde, auch wieder aktiv aufgeforstet werden. Anders als im Wald an der L 283. Dort wurden wie erwähnt nur vereinzelt Kiefern stehen gelassen, um eine Naturverjüngung zu erzielen durch deren Zapfen.

Von Jörg Rohlfs