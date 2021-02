Seershäuser Eltern in Panik: Neun Kinder kamen nicht von der Schule nach Hause

Meinersen/Seershausen

Neun Elternpaare von Grundschülern aus Seershausen und Ohof waren am Mittwoch in Panik: Ihre Kinder waren verschwunden. Der Bus, der sie von der Ameisenschule in Meinersen nach Hause bringen sollte, kam nicht – ausgerechnet am ersten Tag nach dem langen Lockdown –, in der Schule war niemand telefonisch erreichbar, die Kinder waren nirgendwo zu finden. Erst knapp eine Stunde später als normal landeten sie wohlbehalten zuhause – und die Eltern waren sauer.

„Ich habe an der Bushaltestelle auf die Kinder gewartet, aber der Bus kam nicht“, berichtete Teresa Sagrero. Nach einigen Minuten machte sich unter den wartenden Eltern Unruhe breit, sie versuchten, die Schule telefonisch zu erreichen. „Aber niemand ist ans Telefon gegangen“, sagte Teresa Sagrero. Also entschieden sich die wartenden Eltern, sich aufzuteilen und nach ihren Kindern zu suchen. Während Teresa Sagrero bei strömendem Regen an der Haltestelle stehen blieb, fuhren andere nach Meinersen. An der Grundschule dort war aber niemand mehr, weder Lehrer noch die Kinder.

Der VLG-Bus bleibt mit einer Panne liegen, ein Ersatzbus muss angefordert werden

Julia Zaczek erkundigte sich bei einem Busfahrer von Kube und erfuhr, dass der VLG-Bus, der die Kinder nach Hause bringen sollte, mit einer Panne liegen geblieben war. Ein Ersatzbus sei unterwegs. Das klärte allerdings noch nicht die Frage, wo die neun Kinder geblieben waren.

Eine Mutter war zum Schulzentrum am Gajenberg gefahren – und entdeckte dort die Kinder in einem Bus, pitschnass vom langen Warten, aber ansonsten wohlbehalten. Der Bus hatte noch eine andere Tour und hätte die Kinder dann anschließend nach Seershausen und Ohof gebracht. „Hätte uns nicht mal jemand telefonisch informieren können?“, ärgerten sich Julia Zaczek und Teresa Sagrero, und auch Maria Gitter war sauer: „Es hätte sich ja wohl mal jemand bei uns melden können.“

Eine Lehrerin hatte sich mit den wartenden Kindern unters Vordach gestellt

Von den Kindern erfuhren die Eltern dann, was passiert war: Weil der Bus nicht kam, habe sich eine Lehrerin mit ihnen unters Vordach der Schule gestellt, um zu warten. „Ein etwas schüchternes Mädchen hatte darum gebeten, die Mama anrufen zu dürfen“, hatte Teresa Sagrero erfahren, „aber das wollte die Lehrerin nicht.“ „Dabei wären wir dann beruhigt gewesen“, so Julia Zaczek. „So was geht nicht.“

Katrin Alm, kommissarische Leiterin der Ameisenschule, versteht die Aufregung gut. „Unser Büro ist bis 13 Uhr besetzt. In normalen Zeiten ist wegen des Ganztagsbetriebs auch danach noch jemand telefonisch erreichbar, aber der läuft eben noch nicht wieder.“ Sie versprach, schnell für eine längere Erreichbarkeit zu sorgen, „das ist wirklich ungünstig“. Für die Verspätung des Busses könne allerdings niemand der Schule einen Vorwurf machen. „Und die Kinder waren die ganze Zeit unter Aufsicht.“ Dass die Lehrkraft die Eltern nicht angerufen habe, „lag daran, dass man uns gesagt hat, dass der Bus der VLG in wenigen Minuten kommt“, so Katrin Alm.

Von Christina Rudert