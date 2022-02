Leiferde

Eine Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 19.30 Uhr nahe Leiferde ereignete. Nach Polizeiangaben war es zu dem schweren Unfall gekommen, nachdem ein 31- jähriger Vito-Fahrer aus Gifhorn einen vor ihm in Richtung Vollbüttel fahrenden Radlader – am Steuer saß ein 18-jähriger Leiferder – übersehen hatte und auffuhr.

Der Mercedes Vito des Gifhorners wurde nach dem Aufprall in den Straßengraben geschleudert und schoss anschließend in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen einen Skoda Fabia, der von einer 63-jährigen Frau aus dem Papenteich gesteuert wurde. Der Skoda schleuderte im Anschluss von der Fahrbahn.

Schlimmer Unfall bei Leiferde: 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Quelle: FB Presse- & Öffentlichkeitsarbeit der SG Meinersen, Carsten Schaffhauser

Ersthelfer kümmerten sich um die verletzte Frau

„Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, wurde die Skoda-Fahrerin von Ersthelfern betreut“, so Felix Brennecke, Ortsbrandmeister von Leiferde und Einsatzleiter. „In Absprache mit dem Rettungsdienst haben wir dann die Rettung der Frau vorgenommen“, so Brennecke weiter. Dazu musste die Fahrertür durch den Einsatz von schwerem Rettungsgerät herausgetrennt werden. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde ebenso wie die beiden leicht verletzten Fahrer des Vitos und des Radladers vom Rettungsdienst sowie einem Notarzt versorgt.

50 Feuerwehrleute aus drei Wehren im Einsatz

Alle drei kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Feuerwehren aus Leiferde, Hillerse, Dalldorf sowie der Einsatzleitwagen aus Ahnsen war mit insgesamt 50 Kräften im Einsatz. Sie übernahmen nicht nur die Rettung der Frau und Ausleuchtung der Einsatzstelle, sondern stellten auch den Brandschutz sicher und unterstützten die Polizei bei der Straßensperrung. Die Landesstraße war über eine Stunde voll gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Von der Redaktion