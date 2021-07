Meinersen

Millionenprojekt am Meinerser Schulzentrum am Gajenberg: Die Samtgemeinde krempelt jetzt den Busbahnhof komplett um. Das Bauprojekt startet in den Ferien, ist aber so umfangreich, dass es erst Ende des Jahres abgeschlossen sein dürfte. Für die Schülerschaft heißt das, neue Wege zu gehen.

Bislang mussten die Schülerinnen und Schüler immer die Fahrbahn queren, um die Bussteige zu erreichen. Und dort warteten sie ungeschützt im Regen. Das wird sich künftig ändern. Aus den neun Bussteigen in der Mitte der Fläche werden sechs im Sägezahn-Prinzip am Rand. Die Bauarbeiter sollen am 11. August loslegen, sagt Rudolf Friedrich vom Planungsbüro Kepper, der das Vorhaben zusammen mit seinem Kollegen Malek Shihab sowie Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka und Fachbereichsleiter Tobias Kluge vorstellte.

Zur Galerie Großbaustelle am Gajenberg: Die Samtgemeinde Meinersen krempelt für rund eine Million Euro den Busbahnhof für das Schulzentrum komplett um. Die Arbeiten starten am 11. August.

Von der bisherigen Pflasteranlage wird Friedrich zufolge nichts übrig bleiben. Alles muss raus. Die künftige Fahrbahn sei asphaltiert, die Haltebuchten bekommen Betonoberflächen. Pflaster habe keinen Sinn, denn Abbremsen, Anfahren und Kurven der Busse verschieben die Steine mit der Zeit. Das sieht man der bisherigen Oberfläche auch an.

Wo jetzt die Bussteige sind, kommt eine mittige Grünfläche zum Versickern des Niederschlagswassers hin. Die neuen barrierefreien Bussteige entstehen im Sägezahnprinzip an der Außenseite. So muss künftig kein Schüler mehr die Fahrbahn queren, um zu den Schulen oder zu den Bussen zu gelangen. „Das ist eine sehr gute Lösung“, sagt Montzka. Gerade in der Rushhour, wenn viele Busse rangieren, sei die Gefahr früher groß gewesen. Zeitweise fahren gleichzeitig fünf Busse den Busbahnhof des von insgesamt 1 500 Kindern besuchten Schulzentrums an.

Schulzentrum Meinersen: Was am Busbahnhof besser wird

Die neuen Bussteige sind barrierefrei, haben jeder für sich Wartehäuschen und liegen an einem 2,5 Meter breiten Gehweg. Den Geh-/Radweg von der Landesstraße 414 aus verbreitern die Bauarbeiter auf ebenfalls 2,5 Meter. Außerdem erstellt die Samtgemeinde in dem Bereich einen Parkplatz für Lehrerinnen und Lehrer. Die Bäume am südlichen Rand sollen erhalten bleiben. An einen Fahrradabstellplatz mit zehn Bügeln hat die Samtgemeinde auch gedacht. Die bisherige Beleuchtung kommt weg, die Installateure stellen neun neue Lampen auf.

Nothaltestelle am Schulzentrum: Hier fahren die Busse Der Neubau des Busbahnhofs am Schulzentrum am Gajenberg in Meinersen dürfte bis Ende des Jahres dauern. Die Busse können während der Bauzeit dort nicht halten. „Ich bin gespannt, ob es klappt mit der Nothaltestelle“, sagt Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka. Nach den Ferien steigen die Schülerinnen und Schüler zwischen Schwimmbad und Zufahrt zum Sibylla-Merian-Gymnasium ein und aus. Dort richtet die Samtgemeinde auf 80 Metern jene Behelfshaltestelle mit Buchten für vier Busse ein. Diese fahren über die Neue Straße in Ahnsen und den Wirtschaftsweg, der für die Zeit von Nord nach Süd eine Einbahnstraße wird, an. Die Ausfahrt erfolgt dann auf die L 414. Für diese ist vorübergehend ein permanentes Limit von Tempo 50 angedacht. Die VLG habe mit einem Gelenkbus die Route getestet und für tauglich befunden, sagt Rudolf Friedrich vom Planungsbüro Kepper.

Wer bezahlt das Großbauprojekt am Meinerser Gajenberg?

Gut eine Million Euro wird das Projekt kosten. Allein könnte das die Samtgemeinde nicht stemmen, sagt Montzka. Die Eigenleistung stehe noch nicht fest, sie dürfte aber bei etwa 200 000 Euro liegen, schätzt er. Es gebe Förderzusagen vom Land in Höhe von 713 000 Euro, die die Samtgemeinde allerdings auch zwingen, mit dem Bau in die Puschen zu kommen, denn es sind Fristen einzuhalten. Der Regionalverband Braunschweig sei mit 118 900 Euro dabei.

Von Dirk Reitmeister