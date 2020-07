Leiferde

Erst Anfang des Monats hatte Bärbel Rogoschik, Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums in Leiferde, von einem Jungstorch berichtet, der ein Gummiband über dem Schnabel hatte und in dessen Gewölle sich weitere Gummibänder fanden. Jetzt ist ein weiterer Jungstorch nach Leiferde gebracht worden, in dessen Gewölle sich ebenfalls zahlreiche Gummibänder befanden.

Wie Bärbel Rogoschik berichtet, war dieser Jungstorch eine Woche vor dem Flüggewerden auf der Weide unter dem Nest bei Weyhausen-Süd gefunden worden. Rita Lunde, die mit Weißstorch-Betreuer Hans-Jürgen Behrmann zusammen arbeitet und das Nest beobachtet, hatte das Tier leicht humpelnd vorgefunden. Sein Nestgeschwister wurde zum gleichen Zeitpunkt tot, komplett zerrupft, unter dem Nest aufgefunden – möglicherweise, so vermutet Behrmann, waren ein Seeadler oder Füchse daran beteiligt. Ebenso entdeckte Rita Lunde dort zwei Gewölle mit Gummibändern.

Der Storch macht immer noch keinen guten Eindruck

Der noch lebende Jungstorch wurde nach Leiferde gebracht und befand sich in einem lethargischen Zustand, so Rogoschik. Er hat dann ein Gewölle geworfen, in dem sich zahlreiche Gummibänder befanden. „Einen guten Eindruck macht er immer noch nicht“, so Bärbel Rogoschik. „Wir vermuten, dass er noch mehr Gummiringe im Verdauungstrakt hat.“

Als Quelle für Gummibänder kommt nach Vermutung von Bärbel Rogoschik die nahegelegene Deponie Wolfsburg in Frage. Da Störche Gummibänder als Würmer ansehen und diese aus diesem Grund aufnehmen, richtet die Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums die Bitte an alle, Gummibänder nicht mit dem Kompost zu entsorgen, sondern diese im Normalmüll – am besten in einer Tüte gesammelt – zu entsorgen. Auch Gemüse oder Schnittblumen, die mit Gummibändern gebündelt werden, müssen zur Entsorgung getrennt von den Bändern entsorgt werden. „Passiert das nicht, kann dies Störchen – aber auch anderen Tieren – das Leben kosten“, mahnt Bärbel Rogoschik.

