Seershausen

Lisa gehört zu den Ruhigen im Stall. Ganz entspannt lässt sie sich einfangen und die Wolle vom Körper scheren. Einige ihrer Herdenkollegen sind da anders drauf. Sie bocken und blöken, zappeln und zerren, um der Ganzkörper-Rasur zu entkommen. Für den Seershäuser Landwirt Ralf Borsum und die beiden Schafscherer aus Sachsen-Anhalt ist es ein Tag voller Knochenarbeit, weit entfernt von irgendeiner Schäferromantik.

„Das passiert, wenn ich die Schafe schere“, sagt Ralf Borsum mit einem Augenzwinkern, als er ein Schaf einfängt, das teilweise schon geschoren ist, an dem aber auch noch einige Wollzottel hängen. Ganz so ist es dann doch nicht. Denn das Tier war vor einiger Zeit krank und musste deshalb teilweise geschoren werden. Aber es zeigt: Die Schafschur macht man nicht so nebenbei. „Dafür braucht es Profis“, berichtet Borsum.

Für Rohwolle gibt es kaum noch einen Markt

Der 41-jährige Landwirt hält in Seershausen eine Herde mit rund 140 Mutterschafen, hinzu kommen Lämmer und Böcke. Früher wurden aus ihrer Wolle zum Beispiel Pullover hergestellt. Doch das lohnt sich nicht mehr, zu sehr sind die Preise in den vergangenen Jahren gesunken. „Ein Trauerspiel“, sagt Borsum mit Blick auf diese Entwicklung. Sein Vater hat vor vielen Jahrzehnten mit der Schafzucht begonnen, Ralf Borsum hat diese übernommen. Mittlerweile ist gibt es für Rohwolle keinen Markt mehr, die Verarbeitung ist zu teuer geworden. Also suchte der 41-Jährige nach einer neuen Geschäftsidee. Und jetzt lässt er aus der Schafwolle Gartendünger in Pellet-Form herstellen. Diesen verkauft er auf seinem Hof in Seershausen.

Die Arbeit hat für den Landwirt bereits am Tag vor der Schafschur begonnen. Die Herde, die sonst auf Wiesen rund um Seershausen grast, musste in den Stall gebracht werden. „Nasse Schafe lassen sich schlecht scheren“, sagt Borsum. Die Wolle saugt sich bei Regen mit Wasser voll. Ein Blick in den Himmel zeigt, dass der Landwirt alles richtig gemacht hat. Immer wieder regnet es. Doch den Regen bekommen nur die Tiere ab, die ihre Wolle schon verloren haben. Alle anderen stehen im Stall und warten darauf, dass sie an der Reihe sind. Oder besser gesagt: Sie müssen warten. Denn viele von ihnen scheinen nicht so ganz einverstanden mit dem, was sie da erwartet.

Hänge-Schlaufen erleichtern den Scherern die Arbeit

Die Schafschur ist Teamarbeit. Ralf Borsum fängt die etwa 80 Kilogramm schweren Schafe ein und bringt sie zu den beiden Schafscherern. Die hängen schon in ihren Schlaufen, die an einer Art Galgen befestigt sind. So können sie die Schafe gleichzeitig festhalten und scheren. Und die Schlaufen schonen ihren Rücken. „Früher hat man das ohne gemacht. Aber das hält man nicht lange aus“, weiß Ralf Borsum. Sitzt ein Schaf vor dem Scherer erstmal auf dem Hintern, lässt es sich die Prozedur in der Regel ohne Widerstand gefallen. Manche sind aber auch ziemlich zappelig und wehrhaft.

So wie der wohl 100 Kilogramm schwere Bock. Um diesen zu fangen, benötigt Ralf Borsum Hilfe. Ganz anders bei der eineinhalb-jährigen Lisa. Die ist eine Flaschenaufzucht und ganz friedlich. Heute erlebt sie ihre erste Schafschur. Dreieinhalb bis vier Kilogramm Wolle gibt jedes Schaf, die Scherer benötigen etwa vier Minuten pro Tier. Aus den bis zu 500 Kilogramm Wolle, mit denen der Seershäuser Landwirt an diesem Tag rechnet, sollen am Ende etwa 400 Kilogramm Pellets entstehen.

Gartendünger aus Schafwoll-Pellets Die Schafwoll-Pellets sind ein Naturdünger aus 100 Prozent Schafwolle. Sie enthalten 10,8 Prozent Stickstoff, 6,9 Prozent Kalium, 2,5 Prozent Schwefel, 0,2 Prozent Phosphat un d0,2 Prozent Magnesium. Die Pellets sind laut Landwirt Ralf Borsum ideal für Garten und Balkon. Sie werden einfach in drei bis vier Zentimetern Tiefe in den Boden eingearbeitet oder oberflächlich verteilt. Die Pellets quellen dann auf und geben ihre Nährstoffe ab. Zudem sind sie als Abwehrmittel gegen Schnecken geeignet. 100 Gramm pro Quadratmeter sollen ausreichen. Der Verkauf der Pellets ist laut Ralf Borsum gut gestartet. „Ich bin positiv überrascht. Viele wollen die Pellets ausprobieren“, sagt der 41-Jährige. Erhältlich sind sie auf dem Hof von Ralf Borsum in der Alten Dorfstraße 3 in Seershausen. Der Verkauf erfolgt auf Vertrauensbasis und per Selbstbedienung.

Die Schafschur erfolgt auch aus Tierschutzgründen

Auch wenn nicht jedes Schaf mit der Schur einverstanden ist: Schon allein aus Tierschutzgründen muss es sich diese einmal pro Jahr gefallen lassen. Sonst wächst die Wolle weiter und weiter, wird immer schwerer – und verfilzt. „Das kann zur Qual für die Tiere werden“, erläutert Ralf Borsum.

Der Wollberg wird größer und größer. Die Zahl der Tiere im Stall wird kleiner, die Arbeit aber nicht weniger anstrengend. Denn oft können sich die bockigsten Schafe bis zum Schluss vor der Schur drücken. Doch dann sind auch sie an der Reihe. Bocken und Blöken, Zappeln und Zerren haben ihnen nicht geholfen. Nach vielen Stunden endet für den Seershäuser Landwirt Ralf Borsum und die beiden Schafscherer aus Sachsen-Anhalt ein Tag voller Knochenarbeit – ein riesiger Berg Schafwolle zeugt davon.

Von Christian Albroscheit