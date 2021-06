Leiferde

Die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 283 vom Ortsausgang Leiferde bis zum Kreisel auf der B 188 ruhen. Und zwar nicht nur kurzfristig. Das veranlasst den Leiferder Sven Ebert, kritische Fragen zu stellen. Michael Peuke, Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, nimmt dazu Stellung.

Ebert kritisiert diesen Baustopp an der L 283. Grund dafür ist laut Peuke der Bau des Kreisels in Hillerse. Ein Kommunikationsproblem, denn über dieses Vorhaben war der Behördenleiter nicht informiert worden. Jetzt ist Improvisation angesagt.

Laut Ebert wird die Straßenerneuerung der L 283 zwischen der Ortschaft Leiferde und der B 188 frühestens im Herbst fertiggestellt. Seine Kritik: „Nachdem die Straße für zwei Wochen gesperrt war, in denen die Deckschicht abgefräst und partiell der Unterbau saniert wurde, wird nun der Kreiselbau an der Ortseinfahrt Hillerse vorgezogen.” Und nun bleibe „diese Straße für mindestens fünf Monat nun in einem unfertigen Zustand mit rauer Oberfläche, mit umherfliegenden Steinen und ohne Markierung.” Als wäre das nicht schon genug, ist die Strecke als Umleitungsstrecke nun auch noch stärker befahren als sonst.

Eberts Befürchtung: „Falls es Verzögerungen beim Kreiselbau gibt oder der Winter früher startet, steht sogar eine Fertigstellung im Jahr 2022 im Raum.“ Aus Sicht des Leiferders sei das „ein Paradebeispiel für eine schlecht vorgenommene Baustellenplanung”. Da der Straße für mehrere Monate die Deckschicht fehle, sei der Unterbau vorgeschädigt. „Ich möchte nicht wissen, wie die Straße in ein paar Monaten aussieht“, meint er.

Es galt, Schadensersatzansprüche zu vermeiden

„Wir haben ganz und gar keine schlechte Baustellenplanung”, hält Michael Peuke dagegen. Er erläutert Hintergründe zur Kritik Eberts: „Kurz vor Auftragserteilung der Arbeiten an der L 283 kollidierten die Bauzeiten.” Der Grund laut Peuke: „Erst nach der Angebotseröffnung für die Arbeiten an der L 283 haben wir erfahren, dass in Hillerse ein Kreisel von der Gemeinde gebaut wird.” Es galt jetzt laut Peuke, Schadensersatzansprüche zu vermeiden.“ Letztlich hätten sich die Behörden zu der jetzigen Lösung und dem Provisorium entschlossen.

Der Behördenleiter gehe aber nicht wie von Ebert befürchtet davon aus, dass wegen eines frühen Winters die Fertigstellung der Straße erst im Jahr 2022 erfolgen könnte. „Mit Dauerfrost ist im November nicht zu rechnen”, meint Peuke. Zudem dauerten die noch anstehenden Arbeiten an der L 283 nur etwa zwei Wochen. Auch von gravierenden Schäden an Unterbau und Deckschicht gehe er nicht aus.

Bei Fragen bitte melden „Gibt es Fragen oder Ärger, bitte melden“: Michael Peuke, Chef der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel signalisiert Einwohnerinnen und Einwohnern, dass er gern bereit ist, Fragen zu beantworten. „Sie können bei uns anfragen, sagt er und nennt dazu die Nummer (0 53 31) 85 87 0, oder die Mail-Adresse: poststelle-wf@nlstbv.niedersachsen.de.

Weiterhin kritisiert der Leiferder Ebert unter anderem, dass aktuell mehrere Ausfallstraßen aus Leiferde mit Ampel-Baustellen versehen sind. Er zählt dazu unter anderem auf die L 320 in Richtung Hillerse und die K 46 in Richtung Volkse. „Das sind nicht unsere Baustellen”, antwortete Peuke mit Verweis auf Kreis und Gemeinde.

Vor Corona: Treffen der Behörden zum Jahresbeginn

Vor Corona hätten sich Vertreter der Verkehrsbehörden stets zum Jahresbeginn getroffen, um die Baustellen zu koordinieren, erläutert Peuke. Das laufe jetzt telefonisch oder digital. Dabei seien die Behörden stets bemüht, Baustellen in die Ferien zu verlegen, um den Verkehrsfluss zu gewährleisten. Ärger gebe es dabei häufig trotzdem. „Beheben wir alle Schäden gleichzeitig, schimpfen die Leute. Bauen wir jedes Jahr neu, schimpfen sie auch.”

Von Hilke Kottlick