Abstimmung über eine Erhöhung der Waldbad-Preise

Meinersen

Wichtige Tagesordnungspunkte müssen entschieden werden. Deshalb tagt der Samtgemeinderat Meinersen aktuell auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Sitzung beginnt am Dienstag, 28. April, um 18.30 Uhr im Kulturzentrum. Die Amtsleiter sitzen dabei entfernt auf der Bühne, die Ratsmitglieder an Einzeltischen, interessierte Zuschauer weit auseinander. Anmeldungen sind deshalb unter Tel. (0 53 72) 89-101 erforderlich und laut Verwaltungsmitarbeiterin Sabine Marten zurzeit auch noch möglich. Das Gremium beschäftigt sich unter anderem mit Elternbeiträgen in den Kindergärten, mit der Forderung nach Tempo 70 auf allen Gemeindeverbindungswegen in der Samtgemeinde Meinersen, einem Zuschuss für das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde und mit der Erstattung der Elternbeiträge wegen der zurzeit geschlossenen Krippen. Auch das Waldbad Meinersen ist Thema – dabei geht es um die Erhöhung bestimmter Eintrittspreise ab dieser Saison.

Ein Missverhältnis ausgleichen

Letztmalig wurden die Kosten für den Eintritt ins Waldbad Meinersen im Jahr 2016 angepasst, teilt dazu die Verwaltung mit. Sie sieht dabei ein „Missverhältnis“ zwischen den Preisen für Jahreskarten für Alleinerziehende und denen für Familien. Danach würden Alleinerziehende im Vergleich zu Einzeljahreskarten nur 45 Euro sparen, Familien dagegen 70 Euro. Weiterhin ist eine Anpassung für die Saisonkarte von Erwachsenen von 60 auf 70 Euro vorgesehen.

Anzeige

Vorgeschlagen wird außerdem eine neue „Abendkarte für Erwachsene“ nach dem Vorbild in den Freibädern Edesbüttel und Wittingen. Ziel dabei ist es laut Verwaltung, den Bad-Besuch für Vollzeit-Berufstätige attraktiver zu gestalten. Dieses Abend-Ticket soll ab 18 Uhr gültig sein. Statt der üblichen drei Euro für eine Tageskarte sollen abendliche Besucher dann 1,50 Euro für den Eintritt zahlen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Preise auf einen Blick

Waldbad-Preise auf einen Blick: Erwachsene zahlen laut Vorschlag für eine Saisonkarte künftig 70 statt bisher 60 Euro. Familien sollen auch tiefer ins Portemonnaie greifen. Sie zahlen demnach für die Saisonkarten 25 Euro mehr, also 135 statt bislang 110 Euro. Neu hinzu kommen soll zudem eine Abendkarte für Erwachsene, die mit 1,50 Euro zu Buche schlagen würde. Und die weiteren Preise: Erwachsene zahlen für eine Sechserkarte 15 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen für die Tageskarte 1,50 Euro, für die Sechserkarte 7,50 Euro und für die Saisonkarte 30 Euro. Familienjahreskarten kosten 135 Euro, Familienkarten für Alleinerziehende 75 Euro. Hinzu kommen Duschmarken für jeweils 50 Cent.

Öffnung am 15. Mai?

Fest steht – das letzte Wort über mögliche Preiserhöhungen für das Waldbad spricht der Samtgemeinderat Meinersen im Verlauf seiner Sitzung. Fest steht dagegen derzeit noch nicht, ob das beliebte Familien-Schwimmbad wegen der Corona-Pandemie wie geplant am 15. Mai öffnen darf. Die Schwimmbecken und die Liegewiese wurden jedenfalls pünktlich vom Team um Schwimmmeister Thomas Pratzer gewienert und auf Vordermann gebracht. Das Waldbad ist gewappnet – für alle Fälle.

Lesen Sie auch

Von Hilke Kottlick