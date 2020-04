Gremium bewilligt 13.000 Euro Soforthilfe fürs Nabu-Zentrum

Meinersen/Leiferde

Einhelliges Votum mit einer Enthaltung während der Sitzung des Samtgemeinderates Meinersen: Das Gremium folgte dem gemeinsamen Antrag der Gruppe CDU/Bündnis 90-Die Grünen und SPD/ Die Linke und votierte für einen Zuschuss für das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde in Höhe von 13 000 Euro.

Halbe Tierpfleger-Stelle

„Die Corona-Pandemie hat das gesamte soziale Leben auf den Kopf gestellt“, erläuterte Pesi Daver (Grüne). Beim Nabu-Artenschutzzentrum sei alles zum Erliegen gekommen. Aber die Tiere seien da, und sie müssten versorgt werden. Er bezeichnete die Einrichtung in Leiferde als „Leuchtturm“ und „wichtiges touristisches Ziel“. Aber es fehle wegen der Corona-Pandemie an Einnahmen aus dem abgesagten Storchenfest ebenso wie das Geld für den Eintritt ins Zentrum, das geschlossen werden musste. Mit den 13 000 Euro könne die halbe Stelle eines Tierpflegers für ein halbes Jahr gesichert werden, so Dava.

13 000 Euro von Grünen-Kreistagsfraktion

Für weitere 13 000 Euro für das Artenschutzzentrum macht sich Klaus Rautenbach, Grünen-Fraktionschef im Kreistag, stark. Er werde nach Rücksprache mit seiner Fraktion für den nächsten Kreisausschuss Anfang Mai einen Antrag auf Soforthilfe in Höhe von 13 000 Euro stellen, erklärte Rautenbach. Das Geld müsse jetzt fließen, es entspreche ebenfalls einer halben Stelle für einen Tierpfleger.

Von Hilke Kottlick