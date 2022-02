Meinersen

Den Haushaltsplan für dieses Jahr verabschiedete Meinersens Samtgemeinderat am Donnerstagabend. Voran ging eine ausführliche Diskussion über den Stellenplan, insbesondere zu Qualitätsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit. Daneben sorgte der Brandschutzbedarfsplan für einen verbalen Schlagabtausch.

Die SPD forderte, den Bedarfsplan verbindlich festzuschreiben. „Er ist ein wichtiges Instrument“, sagte Philipp Raulfs (SPD). Es sei an den Feuerwehren, mit ausreichend Personal und Ausbildung den Brandschutz zu gewährleisten. Und Aufgabe und Verantwortung der Politik sei es, die dafür nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen und für Planungssicherheit zu sorgen. Es könne nicht sein, dass die Feuerwehren ehrenamtlich viel Zeit in die Konzeption eines neuen Fahrzeuges stecken, aber ungewiss bleibt, ob es wirklich angeschafft wird. „Wenn wir ernsthaft wollen, dass sich unsere Feuerwehren weiterentwickeln, müssen wir ihnen diese Sicherheit geben“, sagte Raulfs.

CDU: Feuerwehr-Bedarfsplan ist „gelebte Praxis“

Timm Bußmann (CDU) hielt dem entgegen, dass der Plan bisher zwar lediglich den Rahmen vorgebe, man ihn aber als verbindlich ansehe. „Dafür braucht es keinen extra Antrag“, meinte er. Man habe in der zurückliegenden Wahlperiode sämtliche Fahrzeuge beschafft, die im Bedarfsplan vorgesehen waren. „Und so machen wir es weiterhin“, sagte er. Auch Thomas Spanuth (CDU) sah das als „gelebte Praxis“ an, die den Antrag der SPD „im Nichts verpuffen lässt.“ Viel wichtiger sei, bei der geplanten Fusion der Feuerwehren aus Seershausen und Ohof einen Variantenvergleich zwischen Neubau eines gemeinsamen oder Ertüchtigung eines bestehenden Feuerwehrhauses zu machen. Auch sollte man die Fusion in Absprache mit den Feuerwehren vornehmen und nicht von oben herab festlegen. Ingrid Seffer (CDU) schließlich sagte, dass der Bedarfsplan jährlich überprüft und angepasst werde. „Wir verbindlich kann er da sein?“, fragte sie.

Der Samtgemeinderat lehnte den Antrag der SPD mehrheitlich ab. Den Bedarfsplan selbst nahm er in der vorliegenden Fassung geschlossen an.

Mehrere Großprojekte stehen im Haushalt

Der Haushaltsplan sei gekennzeichnet von „Licht und Schatten“, sagte Thomas Böker (SPD). Im Finanzhaushalt profitiere man vom niedrigen Zinsniveau, könne daher Kredite aufnehmen. Als Großprojekte seien die Sanierung der Grundschule Hillerse (350 000 Euro), das Klimamanagement (400 000 Euro) und das längst überfällige Rathaus II (1 000 000 Euro) zu nennen. Im Ergebnishaushalt dagegen sehe es problematisch aus, verwies Böker auf einen Fehlbetrag von 2,5 Millionen Euro. Den könne man zwar aus der Rücklage decken. Eine Dauerlösung sei das aber nicht.

Größter Posten im Haushalt seien die Personalkosten mit 9,5 von 25 Millionen Euro. 2022 stiegen die Personalkosten um 500 000 Euro, in den Folgejahren um 650 000 Euro. In zehn Jahren habe man das Personal um 50 Prozent aufgestockt – und die Personalkosten verdoppelt, sagte Böker. Viele der 11,5 neuen Stellen seien schon beschlossen, zwei sollte man überdenken: Qualitätsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit. Dafür brauche man keine dauerhaften Stellen, zeitlich begrenzte Projektarbeit sei ausreichend, fand er. Andernfalls müsse man den Haushaltsplan ablehnen.

Diskussion über Personalbedarf der Verwaltung

Die Verwaltung erklärte, dass eine Analyse durch externe Experten schon 2018 einen Personalbedarf von 13 zusätzlichen Vollzeitstellen aufgezeigt habe. Und in den Kostensteigerungen seien gut 250 000 Euro für Pensionsrückstellungen enthalten, zu denen man verpflichtet sei. Freie Ressourcen für Öffentlichkeitsarbeit gebe es aktuell nicht. Das sei ein Vollzeitjob. Ebenso das Qualitätsmanagement, mit dem man Prozesse optimieren und auf Veränderungen in der Arbeitswelt reagieren wolle. Samtgemeindebürgermeisterin Karin Single erklärte, dass die meisten Stellen „schon lange beschlossen sind“. Man wolle die Verwaltung zukunftssicher aufstellen, viele gute Ideen auf den Weg bringen.

Pesi Daver (Grüne) sah im Haushaltsplan „deutlich mehr Licht als Schatten“. Den Plan in Gänze abzulehnen, sei „ein ziemlich scharfes Schwert“, zumal die Verwaltung neues Personal „nicht zum Selbstzweck einstellt“ und die Politik den Stellenplan gewiss nicht einfach so durchwinke. Wolle man sich den Herausforderungen stellen, die etwa die Digitalisierung mit sich bringe, brauche man neues Personal. Die übrigen Stellen beträfen überwiegend die Kindertagesstätten. Hinnerk Bode-Kirchhoff (CDU) riet davon ab, Öffentlichkeitsarbeit bloß als Projekt zu betrachten, denn das verfolge niemand weiter, sobald es endet. Und wirklich gutes Qualitätsmanagement gelinge nur mit „Kompetenz im Haus“, nicht aber mit externen Beratern.

Gina Hasenfuß (CDU) hatte mit Blick auf die Entwicklung der Schülerzahlen zuvor darauf hingewiesen, dass die Leiferder Grundschule bereits im kommenden Schuljahr nicht mehr über genug Räume verfüge. Es seien unbedingt 100 000 Euro Planungskosten einzustellen, um eine Lösung zu finden – sei es mit einem Anbau oder einem Ausbau. Letztlich nahm der Rat den Haushaltsplan bei acht Gegenstimmen an.

Von Ron Niebuhr