Neues Domizil für die Feuerwehr Flettmar

Meinersen

Das Brandschutzwesen beschäftigte den Samtgemeinderat in jüngster Sitzung in mehrfacher Hinsicht – einige Beschlüsse wurden gefasst, zwei Anträge der Gruppe SPD/Linke in den Fachausschuss verwiesen.

Diskussion über hauptamtlichen Schirrmeister

Es sei „an der Zeit, Farbe zu bekennen“ und „nicht nur Lippenbekenntnisse“ zu liefern, warb Philipp Raulfs ( SPD) für den Antrag auf Einstellung eines hauptamtlichen Schirrmeisters für die Feuerwehren der Samtgemeinde als „letzten Schritt zur Entlastung“ derselben. Weiter diskutiert wurde das Thema im Rat nicht und von diesem auf Anregung von Tim Bußmann ( CDU) in den Fachausschuss verwiesen, der sich im kommenden Jahr mit einer Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans beschäftigen wird.

Bekommen die Feuerwehren Tablets?

Auch Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka plädierte für diese Vorgehensweise, um in Ruhe „Inhalt und Wertigkeit“ der beantragten Stelle festzustellen. Auch der zweite Antrag der Gruppe auf Anschaffung mobiler Endgeräte (Tablets) für alle Ortswehren fand den Weg in den Ausschuss: „Das gehört in das Gesamtkonzept“, so Pesi Daver (Grüne). Abgewartet werden soll auch die Auswertung der bisherigen Erfahrungen im Einsatzleitwagen, wo seit einem Jahr ein Tablet mitgeführt wird.

1,2 Millionen Euro für Feuerwehrhaus Flettmar

Beschlossen wurde indes einmütig die Bereitstellung von Mitteln für den Neubau des Feuerwehrhauses Flettmar. 200 000 Euro für Planung und Flächenankauf stehen im Haushalt 2020 – zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung von einer Million Euro für den Bau, der ab 2021 erfolgen könnte. „1,2 Millionen – das hat mich fast umgehauen, als ich das gehört habe“, kommentierte Ilse-Marie Schmale ( CDU) die vorläufige Kostenschätzung und regte an, alternative Bauweisen zu überdenken: „Wir sollten uns nach einer Fertighalle umschauen.“

28 000 Euro für Hydranten

Abgesegnet wurde vom Rat ebenfalls, künftig jährlich vorsorglich 28 000 Euro in den Haushalt einzustellen für die „dauerhafte Sicherstellung der Löschwasserversorgung über Hydranten“. Hintergrund ist die Ankündigung des Wasserverbands, das Hydrantennetz auszudünnen, indem bei Defekten, Leitungsstilllegungen oder der Erneuerung der Hauptleitung keine neuen Hydranten verbaut respektive die Abstände zwischen ihnen vergrößert werden.

Garage für Feuerwehr Ahnsen

Positiv beschieden wurde auch das Vorhaben der Feuerwehr Ahnsen, beim Gerätehaus eine Fahrzeuggarage zu errichten für den Einsatzleitwagen. Insgesamt 25 000 Euro werden dafür zur Verfügung gestellt. Umgesetzt wird der Bau von der Ortswehr in Eigenleistung.

Von Jörg Rohlfs