Samtgemeinde Meinersen zahlt Kita-Beiträge für Mai und Juni zurück

Meinersen

Der Rat der Samtgemeinde Meinersen tagte am Donnerstagabend im Kulturzentrum – mit einer kurzfristig erweiterten Tagesordnung. Es war nämlich zu klären, ob und in welchem Umfang Elternbeiträge wegen der nur eingeschränkt möglichen Notbetreuung während der coronabedingten Kita-Schließungen zurückerstattet werden.

Rat beschließt Erstattung der Elternbeiträge für die Monate Mai und Juni

„Wir wollen in dieser Frage nicht juristisch an die Sache herangehen, sondern familienfreundlich“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka. Daher empfahl die Verwaltung der Politik, die Elternbeiträge für die in den Notgruppen erbrachte Kinderbetreuung für die Monate Mai und Juni in der veranlagten Höhe zurückzuerstatten. Zugleich wolle man den Kitaträgern die entstehenden Mindereinnahmen über die Betriebskostenabschläge für 2020 ersetzen. Ihre Mehrausgaben könne die Samtgemeinde Meinersen über außerplanmäßige Zahlungen des Landkreises decken, so die Verwaltung. Der Rat stimmte bei einer Enthaltung zu.

Anzeige

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Samtgemeinde sind in Gänze noch nicht bekannt. Der Samtgemeindebürgermeister ging aber davon aus, dass sie „eher überschaubar“ blieben. Mit einer Ausnahme: „Unser Waldbad hatte erheblich weniger Besucher als sonst. Eigentlich wären es 60 000, aktuell sind es knapp 20 000“, sagte Montzka. Mehrausgaben seien zudem durch coronabedingt nötige besondere Hygienemaßnahmen entstanden. Die Mitgliedsgemeinden seien aber wohl stärker betroffen – durch Einbrüche bei Einkommens- und Gewerbesteuern.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Über ein Klimaschutzkonzept soll zunächst der Fachausschuss beraten

Müdens CDU-Fraktion beantragte, ein Klimaschutzkonzept für die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden zu entwickeln. Timm Bußmann ( CDU) erläuterte, dass man dafür Fördermittel vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit bekommen könne. Der Samtgemeinderat verwies den Antrag bei einer Enthaltung ohne Gegenstimmen in den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss.

Gemeinsam mit der Stadt Celle, der Gemeinde Eschede und der Samtgemeinde Lachendorf bewirbt sich die Samtgemeinde Meinersen um Aufnahme in das Leader-Förderprogramm für den Zeitraum von 2021 bis 2027. Zu diesem Zweck bildet man die Leader-Region Lachte-Lutter-Oker. Dieser „interkommunale und kreisübergreifende Zusammenschluss“ sei außergewöhnlich, sagte Montzka. Und er beschert den vier Partnern bei Aufnahme zehn Prozent mehr aus dem Fördertopf des EU-Programmes. Der Rat sprach sich geschlossen für eine Leader-Bewerbung aus.

Ursprünglich nur für ein Jahr geplant: Die Kitagruppe im Dorfgemeinschaftshaus Dalldorf wird es vermutlich länger geben. Quelle: Hilke Kottlick

Das Dorfgemeinschaftshaus in Dalldorf dient der Samtgemeinde wohl noch länger zur Kinderbetreuung – zumindest bis zur Fertigstellung des Kita-Neubaus in Leiferde. Man rechne damit fürs Frühjahr und „wir sind optimistisch, dass es gelingt“, sagte Montzka. Stephanie Fahlbusch-Graber ( SPD) mochte daran nach der nunmehr wohl dritten Terminverschiebung nicht so recht glauben. Der Rat anscheinend ebenfalls nicht. Man beschloss nämlich, den Vertrag zwischen der Gemeinde Leiferde als Eigentümerin des DGH und der Samtgemeinde als Mieterin kurzerhand so lange laufen zu lassen, bis die neue Kita ihren Betrieb aufnimmt.

Montzka wies auf extrem viel Sachbeschädigung hin. So seien allein in Meinersen im Bereich Diekhorster Straße, Hauptstraße und Gifhorner Straße fast alle Straßenlaternen mit Farbe besprüht worden. Man musste einzelne Strafanträge stellen in insgesamt etwa 65 Fällen! Täter seien nicht ermittelt worden, die „ Staatsanwaltschaft Hildesheim hat das Verfahren leider wegen Geringfügigkeit eingestellt“, berichtete der Samtgemeindebürgermeister.

Von Ron Niebuhr