Samtgemeinde Meinersen will als Gesellschafterin in den Mensabetrieb einsteigen

Meinersen

Die Mensa im Schulzentrum Meinersen soll von einem Einzelunternehmen in eine GmbH & Co. KG umgewandelt werden. Der Schulausschuss sprach sich mehrheitlich dafür aus, diesen Weg einzuschlagen. Zuvor hatte Rechtsanwalt Uwe Lezius verschiedene Möglichkeiten der Umwandlung in andere Rechtsformen geprüft, im Ergebnis kam er aber dazu, dass die GmbH & Co. KG für die Interessen der Samtgemeinde die „eierlegende Wollmilchsau“ sei.

Zurzeit wird die Mensa als Einzelunternehmen von Andrea Meyer geführt. Es werden in normalen Zeiten zwischen 100 000 und 120 000 Essen pro Jahr zubereitet. Versorgt werden damit die Grundschulen in der Samtgemeinde Meinersen, die Haupt- und die Realschule, das Gymnasium sowie zwölf Kindertagesstätten und fünf Krippen. Man habe in der Vergangenheit eine jährlich steigende Nachfrage verzeichnet, erläuterte Fachbereichsleiter Lutz Hesse den Ausschussmitgliedern. Und auch im kommenden Jahr würden wieder neue Kitagruppen ans Netz gehen.

Auch die Frage der Nachfolge muss geregelt sein

Jedoch sei der Betrieb der Mensa aktuell mit Andrea Meyer an eine Person gebunden. Es gebe wenig Handlungsspielraum, Kompetenzen zu übertragen, auch müsse die irgendwann einmal aufkommende Frage der Nachfolge geregelt sein. „Daher die Idee, eine neue Rechtsform zu wählen. Wir haben das gemeinsam mit Andrea Meyer so besprochen, der Anstoß kam von ihr“, sagte Hesse.

Herausgekommen war dann nach einem Workshop und der Gründung einer Arbeitsgruppe sowie der fachlichen Prüfung ein gemeinsamer Vorschlag: die Umwandlung in eine GmbH & Co. KG. Rechtsanwalt Lezius erläuterte, Ziel der Überlegungen sei es gewesen, alles so gut zu erhalten wie bisher – qualitativ wie auch für die Mitarbeiter –, aber einen gesicherten Weg in die Zukunft zu haben. Neben Verpachtung, Genossenschaft und Eigenbetrieb der Kommune habe auch die Rechtsform der GmbH & Co. KG zur Prüfung gestanden.

Diese Form bietet die größte Flexibilität

„Sie erfüllt die Kriterien der Samtgemeinde am besten“, betonte Lezius. Sie biete größtmögliche Einwirkungsmöglichkeiten, Flexibilität im laufenden Betrieb und stelle den Geschäftsbetrieb langfristig sicher. Gesellschafter sollten künftig Andrea Meyer und die Samtgemeinde werden, das bisherige Einzelunternehmen werde dazu über mehrere Schritte umgewandelt.

Hinnerk Bode-Kirchhoff (CDU) fand die Idee an sich „sehr gut“, vermisste aber eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorab. Lezius erläuterte, zunächst müsse man mit einem Votum für das Ziel GmbH & Co. KG die Basis dafür schaffen. Es müssten dann Verhandlungen mit Andrea Meyer aufgenommen werden, und dann könne mit ihren Zahlen und Daten eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung folgen. Die übrigen Ausschussmitglieder sprachen sich dann dafür aus, den Weg GmbH & Co.KG einzuschlagen und dem Rat so zu empfehlen. Bode-Kirchhoff enthielt sich bei der Abstimmung.

Von Chris Niebuhr