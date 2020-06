Eichenprozessionsspinner: Kataster gibt Aufschluss über Befallsstärke

Meinersen

Die Plakate der Samtgemeinde Meinersen am Rietzer Weg zwischen Seershausen und Ohof sind für keinen Spaziergänger oder Radler zu übersehen: „Vorsicht! Eichenprozessionsspinner! Allergiegefahr! Näheres Umfeld nicht betreten!“ ist darauf zu lesen. Die Raupen sind wieder da – „landkreisweit und auch überall in der Samtgemeinde Meinersen“, weiß Steffen Weichsler, Chef des Fachbereichs Ordnung, im Rathaus Meinersen. Erste Vorkommen des Eichenprozesionsspinners (EPS) gab es dem Ordnungsamtschef zufolge in diesem Jahr Anfang Mai, „jetzt ist die Hochzeit der Raupen und das Ende ist dann im Juli“.

Wer sich kümmern muss

Die Gemeinden kümmern sich laut Weichsler in Eigenregie um die Eindämmung der Raupen in Wald und Flur. Auch jeder Haus-Eigentümer ist bei möglichem Befall mit dem Eichenprozessionsspiner für sein Grundstück allein verantwortlich. Dem Fachbereichsleiter zufolge ist die Anzahl der Vorkommen in diesem Frühling „genauso oder zumindest ähnlich wie im vorigen Jahr“. Dabei führen Mitarbeiter des Bauhofes der Samtgemeinde Meinersen laut Weichsler ein Kataster. Danach wird dem Ordnungsamts-Chef zufolge jeder vom EPS befallene Standort in ein GPS-Gerät eingegeben. Anhand der Daten seien die jeweiligen Orte und Vorkommen sofort abrufbar und eine Ausbreitung sei somit schnell erkennbar.

So sollten Sie reagieren Falls es zum Kontakt mit einem Eichenprozessionsspinner gekommen ist: Kleidung wechseln, Duschen, Haar waschen, Augen spülen. Mögliche Symptome nach Einatmen der Brennhaare: Fieber, Übelkeit, Schwindet. Atembeschwerden, Bronchitis, Schüttelfrost, selten sogar allergischer Schock.

Bekämpfung aus der Luft

Anhand dieser Daten kann Weichsler zufolge dann auch festgelegt werden, ob im Kampf gegen die allergie-auslösenden Raupen eine chemische Keule vom Boden aus eingesetzt werden muss oder ob ein Absaugen der Raupen und Larven durch eine Fachfirma ausreicht. Mit Gift zog die Samtgemeinde Meinersen laut Weichsler im Vorjahr gegen den EPS in den Krieg. Dafür seien unter anderem entlang der B 188 – „in unbewohnten Gebieten“ – Hubschrauber eingesetzt worden. Für die Bekämpfung der Raupen von oben aus der Luft muss laut Weichsler allerdings das Wetter „perfekt sein“, damit der Sprühnebel auch auf die Bäume rieselt, die vom EPS betroffen sind. Passt alles, weiß Weichsler aus Erfahrung, dass dies zumeist „eine enge Zeitspanne ist“, auch die Raupen müssten für eine wirkungsvolle Bekämpfung in einem „ganz bestimmten Stadium“ sein.

Juckreiz und Hautrötungen

Die gefräßigen Raupen des EPS sind deutschlandweit auf dem Vormarsch. Im Wald, Park oder Freibad können sie auftauchen – überall dort, wo Eichen an sonnigen Plätzen stehen. Der Kontakt mit einer Raupe kann Experten zufolge allergische Reaktionen wie Juckreiz und Hautrötungen hervorrufen. Dabei sei der Eichenprozessionsspinner-Schmetterling für den Menschen nicht gefährlich, wohl aber die Raupe. Die Brennhaare auf ihrem Hinterteil enthalten ein Gift, das die Raupe vor Fressfeinden wie Vögel schützen soll. Und dieses Gift ist es, das beim Menschen eine allergische Reaktion hervorrufen kann. Problem dabei sei es, dass diese Brennhaare abbrechen können. Bei trockenem Wetter werden sie dann über weite Strecken mit dem Wind davon getragen. Daher auch die Warnungen, Gebiete um befallene Laubbäume nicht zu betreten. Der EPS ist auf dem Vormarsch, bedingt auch durch extrem warme Sommer. Er kann kaum mehr ausgerottet werden und so sagt Weichsler dann auch: „Wir Menschen müssen lernen, damit zu leben.“

Von Hilke Kottlick