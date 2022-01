Digitale Boards für die Schulen der Samtgemeinde, Lüftungsanlagen als Corona-Hygienemaßnahme – vieles ist für die Schulen in und um Meinersen auf dem Weg. Doch die Entwicklung der Schülerzahlen sorgte für Diskussionsbedarf im Schulausschuss.

