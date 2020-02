Fehlalarm-Einsätze kosten in Zukunft Geld

Meinersen

Feuerwehrthemen sowie Personalien standen im Mittelpunkt des öffentlichen Teils der Samtgemeinderatssitzung am Donnerstag Abend im Kulturzentrum. Aus seiner Sicht gute und weniger gute Nachrichten vermeldete zudem Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka in seinem Bericht.

Waldbad wird Ausbildungsstätte

In die erste Kategorie gehörte die Tatsache, dass das Meinerser Waldbad Ende Januar von der Arbeitsagentur als „Ausbildungsstätte“ anerkannt wurde. Im Zuge einer bis Ende März laufenden Ausschreibung wird nun ein angehender „Fachangestellte/r für Bäderbetriebe“ gesucht. Aber auch zwei vom Landkreis erteilte Genehmigungen sorgten beim Bürgermeister für Freude. Zumindest zum Teil.

Baugenehmigungen erteilt

Zum einen handelt es sich um die Baugenehmigung für den Anbau an die Meinerser Krippe „Harlekin“, die laut Angaben des Betreibers DRK Anfang der Woche eingegangen ist. Zum anderen geht’s um den Neubau des Bauhofs an der Dieckhorster Straße in Meinersen. Die Genehmigung dafür sei bereits im Jahr 2015 beantragt worden: „Jetzt haben wir eine Teilgenehmigung erhalten für die Erd- und Fundamentarbeiten.“

Mündliche Zusage

„Dringend gebraucht“ werde die Genehmigung für die Kita in Leiferde: „Die Firma für die Rohbauarbeiten steht in den Startlöchern. Und wenn sie jetzt nicht anfangen kann, zieht sie zur nächsten Baustelle und wir verlieren viel Zeit“, so Montzka, der nun auf eine mündlich getroffene Zusage des 1. Kreisrats Dr. Thomas Walter baut, wonach die Genehmigung „die Woche kommt“.

Rektorin gesucht

Als schlechte Nachricht verbuchte der Verwaltungschef der Samtgemeinde, dass die Rektorin der Grundschule Hillerse diese Anfang des Monats verlassen hat, um als Konrektorin an der Oberschule in Lachendorf zu arbeiten. Eine kommissarische Schulleitung soll kurzfristig benannt und die Ausschreibung der Rektorenstelle „zügig erfolgen“. Bei der Ausschreibung der vakanten Stelle der Konrektorin an der Grundschule Leiferde sei eine Bewerbung eingegangen.

„Wertschätzung für die Feuerwehr “

Beschlossen wurde vom Samtgemeinderat eine neue Gebührensatzung für Leistungen der Feuerwehr „außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben“. Dinge wie Tierrettung oder das Auspumpen von Kellern kann zukünftig Geld kosten. Vor allem aber würden laut Montzka, der die Neufassung als „Wertschätzung für die Feuerwehren“ bezeichnete, künftig auch Fehlalarme kostenpflichtig, zu denen die Feuerwehr häufig ausrückt. Vielleicht führe es dazu, dass „die Betreiber ihre Brandmeldeanlagen nun regelmäßig warten“.

Kein Beschluss

Die von der Fraktion SPD/Linke beantragte Schaffung einer hauptamtlichen Schirrmeisterstelle sowie Anschaffung mobiler Endgeräte für die Feuerwehren zwecks „ Digitalisierung“ wurden vom Rat einstimmig in die Beratungen zur Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans respektive eine zu gründende Arbeitsgemeinschaft verwiesen.

Schaffhauser für Perlebach

Aus dem Samtgemeinderat verabschiedet wurde vom Bürgermeister Andreas Perlebach ( CDU). Seinen Sitz sowie die Mitgliedschaft im Schulausschuss und den Vorsitz im Feuerschutzausschuss übernimmt Parteikollege Carsten Schaffhauser. Als neue Bürgervertreterin von Montzka verpflichtet wurde die 25-jährige Thekla Gerlof.

Von Jörg Rohlfs