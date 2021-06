Samtgemeinde Meinersen

Pesi Daver ist jetzt ganz offiziell Kandidat der Grünen für die Wahl des Bürgermeisters der Samtgemeinde. „Sowohl bei einer Videokonferenz als auch bei der anschließenden Briefwahl wurde er einstimmig gewählt“, teilte Grünen-Sprecher Hajo Hoffmann mit.

An der Briefwahl hätten sich immerhin mehr als zwei Drittel aller Mitglieder beteiligt. „Pesi hat also unsere volle Unterstützung“, so Hoffmann weiter. Auch Daver war von dem Ergebnis hocherfreut: „Das ist eine tolle Unterstützung für meine Kandidatur. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie Rat und Verwaltung sollten wir die nötigen Veränderungen und Modernisierungen angehen. Es gibt wahrlich genug zu tun.“

Der Grünen-Kandidat bedauert, „dass Präsenzveranstaltungen zurzeit kaum möglich sind, doch habe ich sowohl bei Facebook und YouTube schon zahlreiche Videos mit mir wichtigen Inhalten gepostet.“ Außerdem gebe es die Webseite pesi-daver.de.

Von der AZ-Redaktion