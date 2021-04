Meinersen

Die Rückkehr des Wolfes sorgt für Fragen: Was tun bei einer Begegnung? Wie schütze ich meine Schafherde? Wo kommen die Wölfe eigentlich her? Wolfsbotschafter und Diplom-Biologe Florian Preusse und Wolfsberater Carlo Laser gingen bei der Online-Infoveranstaltung der Samtgemeinde Meinersen gezielt auf die Fragen der fast 120 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein. Hier ein Überblick:

Eigentlich gibt es im Wald doch genügend Wild. Warum kommt es trotzdem zu Nutztierrissen?

Der Wolf ist laut Florian Preusse ein „Nahrungsopportunist“, er frisst also das, was er am leichtesten bekommt. Und in der Weidetierhaltung werde oft nicht präventiv gehandelt, sondern erst wenn es einmal zu Wolfsrissen gekommen sei. 2019 seien 88 Prozent der gerissenen Nutztiere in Deutschland Schafe oder Ziegen gewesen, vier Prozent Rinder, sieben Prozent Gehegewild und ein Prozent andere Tiere. Allerdings machten Nutztiere demnach nur 1,1 Prozent der Beute von Wölfen aus. 52,7 Prozent seien Rehe gewesen, 17,6 Prozent Schwarzwild 15,1 Prozent Rotwild und 6,3 Prozent Damwild.

Ist es sinnvoll, Hunde oder Esel zum Herdenschutz einzusetzen?

Hütehunde bieten einen „hohen Schutz“ gegen Wölfe, berichtete Wolfsberater Carlo Laser, der selbst eine Schafherde hält. Bei Eseln hatte er da seine Zweifel: „Die verteidigen sich selbst, aber nicht die Schafe.“

Wie soll ich mich verhalten, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe und auf einen Wolf treffe?

Wolfsbegegnungen seien immer Zufallsbegegnungen, sagte Carlo Laser. Territoriale Wölfe könnten Hunde als Eindringlinge in ihr Revier sehen. „Sie sind der beste Schutz für ihren Hund“, sagte Florian Preusse. Das heißt: Den Hund an die kurze Leine nehmen, Lärm machen, um den Wolf zu vertreiben, eventuell mit Steinen oder Ästen nach ihm werfen und dann langsam und ohne Panik den Rückzug antreten.

Was mache ich, wenn ich einen jungen Wurf oder einen Wolfsbau entdecke?

Es gilt das gleiche wie bei der Sichtung eines erwachsenen Wolfes: Die Entdeckung sollte umgehend dem zuständigen Wolfsberater gemeldet werden.

Wird die Herkunft der Wölfe genetisch untersucht?

Sofern genetische Spuren, etwa bei Losungs- oder Totfunden vorliegen, wird sie das. So stammen die Wölfe in Deutschland Hauptsächlich aus Polen. Von dort sind sie vor etwa 20 Jahren in die Lausitz gezogen und haben sich von dort aus in Richtung Nordwesten ausgebreitet. Untersuchungen von Totfunden im Kreis Gifhorn haben gezeigt, dass die Wölfe etwa aus den Territorien Eschede/Rheinmetall und Ulfborg stammten.

Von Christian Albroscheit