Samtgemeinde Meinersen

Nächstes Jahr im September finden Kommunalwahlen statt. Da Samtgemeindebürgermeister Eckhart Montzka nicht wieder kandidieren wird, hat die CDU eine neue Bewerberin für diesen Posten gesucht – und gefunden. Es ist die derzeitige Fachbereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie beim DRK-Kreisverband Gifhorn, Karin Single.

„Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, eine familienfreundliche Samtgemeinde zu sein“, so der Verbandsvorsitzende Timm Bußmann. Bei der Frage, wie man dieses Anliegen weiter voran bringen könnte, sei man bei der Kandidatensuche auf die 56-jährige Gifhornerin gestoßen. Ebenso wie Bußmann brachten auch die CDU-Fraktionsvorsitzende im Samtgemeinderat Ilse-Marie Schmale, ihr Stellvertreter Christian Lenz und Ratsmitglied Heinrich Beutner bei Singles Präsentation in der Gifhorner CDU-Geschäftsstelle ihre Freude über deren Zusage zum Ausdruck, für das Amt kandidieren zu wollen.

Parteilos: „Weil es besser ist“

Der Samtgemeindeverband habe sich darauf hin einstimmig für Single ausgesprochen, die abschließend im November bei einer Nominierungs-Veranstaltung offiziell als Bewerberin bestätigt werden soll. „Ich freue mich, dass die CDU mich unterstützt“, betonte auch die studierte Sozialpädagogin und ehemalige Leiterin der Kita Leiferde (1988 bis 2003), die als Parteilose ins Rennen um den Bürgermeisterposten geht: „Weil es besser ist.“

Seit 30 Jahren habe sie durch ihre berufliche Tätigkeit bereits mitgestaltet (durch ihre Präsenz in sozialen Ausschüssen), „was in der Samtgemeinde entstanden ist“, so Single. Als Bürgermeisterin wolle sie weiter „Gutes für die Menschen vor Ort“ gestalten. Für diese Aufgabe sieht sie sich „sehr gut vorbereitet“ durch ihre Tätigkeit als DRK-Fachbereichsleiterin (seit 2011) „mit 800 Mitarbeitern und einem Millionenhaushalt“. Aber es gebe auch Dinge, „die ich noch lernen muss. Zum Beispiel Straßenbau“, räumt die seit 30 Jahren verheiratete Mutter einer erwachsenen Tochter ein: „Aber Herausforderungen machen mir Spaß.“

Viel Erfahrung, gute Zuhörerin

Wohl auch deshalb hatte sie „einfach Lust, nochmal etwas anderes zu machen, bevor ich in Rente gehe“. „Große Themen“ seien in der Samtgemeinde Meinersen neben den sozialen „die finanzielle Lage“ und „das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit und wie man es zu den Menschen transportiert, um auch alle mitzunehmen“, so Single, die im Ehrenamt seit 2004 die Landkreis-Initiative „Kinder brauchen Zukunft“ koordiniert und Urlaub am liebsten „an der Nordsee oder auf Lanzarote“ macht. Die Stärken, die sie als Bewerberin mitbringe, seien „viel Erfahrung“, dass sie „gut zuhören“ könne und dass es ihr „um die Sache geht“.

Frau als Kandidatin finden

Karin Single sei dafür bekannt, dass sie „sehr gute Arbeit“ leiste und „in der Samtgemeinde vernetzt“ sei, nennt Ilse-Marie Schmale Gründe für die Nominierung durch die CDU. „Außerdem hatten wir das Gefühl, etwas anders machen zu müssen, und deshalb das Bestreben, eine Frau als Kandidatin zu finden.“

Von Jörg Rohlfs