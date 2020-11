SPD fordert Tempo 70 an der Bundesstraße 214 bei Ohof – und einen Radweg nach Plockhorst

Meinersen

Die SPD in der Gemeinde Meinersen will auf der Bundesstraße 214 vom Ortsausgang Ohof in Richtung Braunschweig eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 70 einführen. Die Mitglieder der Partei nennen Gründe für ihre Forderungen.

„Auf diesem Teilstück der Bundesstraße 214 befinden sich die Zufahrten eines Gewerbeunternehmens und eines landwirtschaftlichen Betriebes mit Hofladen. Viele Kunden des Landwirts besuchen die Betriebsstätte, besonders in der Spargelzeit und im Herbst während der Gemüseernte“, sagt Wilfried Voiges.

Schwere Laster kommen an der Kreuzung nur schwer in Gang

Die Holzhandlung verzeichnet ebenfalls einen hohen Kundenansturm, um Bestellungen aufzugeben beziehungsweise Waren abzuholen. „Bei der Auslieferung der Ware mit einem großen Lkw kommt es bei der Auffahrt auf die B 214 immer wieder zu gefährlichen Situationen und Beinahe-Unfällen, da die erlaubte Geschwindigkeit an dieser Stelle Tempo 100 beträgt, jedoch auch sehr häufig überschritten wird.“

Ein weiterer Punkt, der für eine Geschwindigkeitsbegrenzung spricht, ist laut SPD die schwierige Situation der Lkw-Fahrer des Kieswerks in Plockhorst, teilt Hans-Henning Wrede mit. Die mit schwerer Last beladenen Lkw müssen ihm zufolge an der Kreuzung zur B 214 halten und kommen aufgrund des Gewichtes der Ladung und der Steigung anschließend nur schwer wieder in Fahrt, so dass die Fahrzeuge auf der B 214 oft zu schnell an die einbiegenden Lkw heran fahren. Auffahrunfälle sind so vorprogrammiert. In der Tat kommt es auf der Strecke immer wieder zu Unfällen aus den verschiedensten Gründen – gefährliche Situationen entwickeln sich dann zusätzlich dadurch, dass der nachfolgende Verkehr eben Tempo 100 fährt, wodurch sich die Zeit zum Reagieren verkürzt.

Auch ein Radweg könnte laut SPD für die Strecke eine Gefahrereduzierung bedeuten

Und es gibt noch ein weiteres Problem: Die Radfahrer, die von der B 214 in Richtung Plockhorst fahren wollen, haben infolge der Kurvensituation und des Scheitelpunktes der Bahnbrücke nur ein sehr kurzes Sichtfeld, um die Bundesstraße gefahrlos zu überqueren zu können, informiert Dietmar Beutel.

Die Meinerser SPD hat sich daher mit Joachim Freund von der Bürgerinitiative WEP ( Wehnsen/Eickenrode/ Plockhorst) zusammen gesetzt und fordert nun gemeinsam mit der WEP, endlich einen Radweg von Plockhorst zum Bahnhof Ohof entlang der Kreisstraße 10 / Kreisstraße 116 zu bauen. Der Radweg selbst wird bereits seit Jahren gefordert. Denn viele Pendler aus Wehnsen, Eickenrode und Plockhorst fahren mit dem Fahrrad zum Bahnhof Ohof, um den für sie günstigsten Bahntarif wahrnehmen zu können. Umgekehrt fahren auch viele Pendler aus der Samtgemeinde Meinersen zum Bahnhof nach Dedenhausen.

„Mit dem Bau des Radweges von Plockhorst zum Bahnhof nach Ohof wären folgende Vorteile verbunden: CO2-Reduktion, weniger Luftverschmutzung, weniger Lärm, Treibstoffeinsparung, erhöhte Straßenverkehrssicherheit, Ausbau des Fahrradtourismus“, steht für die SPD aus Meinersen fest.

