Meinersen

Inge und Manfred Niebuhr aus Meinersen sind hörbar stolz auf ihren Enkel Rune. Der absolvierte genau das, was er schon von klein auf machen wollte. Rune tummelt sich seit dem Abschluss der Realschule begeistert zwischen Töpfen und Pfannen, Brioche und Butter, Wildlachs und Sauerklee-Torte. Und damit brachte er es jetzt zur Meisterschaft. Gerade mal 24 Jahre jung, bestand er im österreichischen Bartholomäberg in Vorarlberg jetzt mit Erfolg die Meisterprüfung zum Koch.

In der Küche groß geworden

„Rune ist bei mir in der Küche groß geworden“, berichtet Inge Niebuhr von ihrem Enkel. Für den stand bereits während der Schule fest, dass er Koch werden will. Dieses Ziel vor Augen, absolvierte er laut Manfred Niebuhr schon während der Schulzeit sein Schülerpraktikum im Gifhorner Schlossrestaurant Zentgraf. Rune half dort, wann und wo er konnte. „Ich habe ihn so manchen Abend dort nach seiner Arbeit abgeholt, weil kein Bus mehr fuhr“, erinnert sich Niebuhr. Das Ergebnis dieses Einsatzes war schöner Lohn für den angehenden Koch – er hatte laut Niebuhr schon „ein Jahr vor dem Schulabschluss einen Ausbildungsvertrag im Schlossrestaurant in der Tasche“.

Obwohl noch sehr jung, trieb der Ehrgeiz den jungen Mann bis zur Perfektion in die Küche. Sein Slogan „Ich will Leistung auf den Teller bringen“ bescherte ihm im Jahr 2014 den ersten Platz bei der Jugendmeisterschaft der gastgewerblichen Berufe auf Kreisebene in Gifhorn/Wolfsburg. Ein Jahr später wurde er mit dem Wolfsburger Dehoga-Förderpreis ausgezeichnet. Im selben Jahr belegte er den vierten Platz bei den Niedersächsischen Jugendmeisterschaften, wurde im Zuge der Freisprechung als bester Koch ausgezeichnet und erhielt den Fachbrief Patissier – als Küchenkonditor oder Feinbäcker – an der Dehoga-Akademie. Genau für diesen Bereich – sogar als „Demi-Chef der Patisserie“ wurde der junge Meinerser dann für 2015 und 2016 im Schloss-Restaurant angestellt.

Ebenfalls eine Etappe im Leben des Meisterkochs Rune Niebuhr: Ein Nachwuchswettbewerb der Köche. Quelle: Jens Büttner dpa

„Du musst auch die internationale Küche kennenlernen“, forderte Jörg Zentgraf dann Rune auf, Erfahrungen zu sammeln. Der junge Koch hörte auf seinen Chef. Es folgten für ihn Aufgaben und Saisonanstellungen im Hotel Zum Jungen Römer im Salzburger Land und in Valsana Hotel und Appartements in Arosa in der Schweiz. „Außerhalb der Saisonzeiten gab es gezielte Einsätze beim Cateringunternehmen DO&CO in Salzburg und bei der Madrid-Open“, berichtet der stolze Opa.

Geschirr für Meisterprüfung selbst gekauft

Im Anschluss zog es ihn im Jahr 2019 ins Vier-Sterne-Ferienhotel Fernblick Montafon in Bartholomäberg in Österreich. Und im Mai bestand der 24-jährige Rune dann den abschließenden Teil der Meisterprüfung. Dass er das schaffen würde, daran zweifelten die Niebuhrs wohl nicht. So hatte ihr Enkel einmal für die Gäste seiner Großeltern „ein so tolles Gericht gezaubert, dass allen vor Freude die Augen übergangen sind“, blickt Inge Niebuhr zurück auf einen ganz besonderen Abend. So wie auf den praktischen Teil der Meisterprüfung – „er kochte ein Menü für acht Personen und musste dafür sogar selbst das Geschirr kaufen“, nennt sie eine Summe von rund 6000 Euro, die der junge Koch dafür auf den Tisch gelegt hat.

Das gab’s zur Meisterprüfung Was Rune Niebuhr im Zuge seiner Meisterprüfung servierte, ist in seinem Meisterbuch genau nachzulesen. Und da läuft einem schon beim Lesen das Wasser im Mund zusammen. Es gab Brot und Butter, Wachteleier im Nest, Trilogie vom Wildlachs, Blumenkohl-Kokos-Suppe, karamellierte Dorade, Sous vide Lamm, Yuzu mit Mango, Brioche und Butter, Gänseleberpralinen mit Feigen, Karotte mit Bergkäse, Pastete vom Maishuhn, eine Zander-Lachs-Vorspeise und Sauerkleetorte.

Woher sein Faible fürs Kochen stammt, kann seine Großmutter nur vermuten: „Runes Uroma arbeitete als Köchin im Deutschen Haus in Gifhorn“, berichtet Inge Niebuhr. Und sie selbst brutzelt auch gern und hat diese Vorliebe offenbar an ihren kochenden Enkel vererbt.

Wegen Corona haben die Großeltern ihren Enkel schon lange nicht mehr gesehen – das soll im August vorbei sein. „Dann besuchen wir ihn in Österreich“, freuen sie sich auf das Treffen mit dem frisch gebackenen Meisterkoch aus Meinersen.

Von Hilke Kottlick