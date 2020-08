Rentnerband Ohof im Einsatz fürs Allgemeinwohl

Ohof

Unter ihnen ist ein Maurer, ein Zimmermann, ein Schlosser, ein Büroangestellter. Und das, was diese Männer entweder zu Hause in Hof und Garten oder im Zuge ihrer Ausbildung und eines langen Arbeitslebens erlernt haben, das wenden sie auch als Pensionäre an – für die Allgemeinheit. Die Rentnerband aus Ohof macht sich nützlich, wann immer etwas auffällt, das gebaut, geputzt, gestrichen werden muss. Und das wiederum spart der Gemeinde viel Geld und sorgt dafür, dass es in Ohof stets schön schnieke aussieht. „Seit zehn Jahren besteht die Rentnerband“, erzählt Heino Heise, ebenso wie Manfred Hasselberg, Volker Hamann und Hans-Henning Wrede gehört er zu der schlagkräftigen Gruppe. Und die wird eigentlich noch komplettiert durch Walter Storch, der ist laut Wrede aber zurzeit im Urlaub auf Kreta. Zu dieser Gruppe gehörten immer wieder wechselnde Mitstreiter, berichtet Wrede. Einige schieden aus, andere verstarben, neue kamen hinzu.

Wenn pflegerische Not an Zäunen, Bänken, Schildern herrscht

Nahezu sämtliche Arbeiten, die von der rüstigen Rentnerband gestemmt werden, sind laut Wrede eigentlich Sache des Bauhofes. Die Mitarbeiter dort hätten aber gut zu tun. Anlass für die emsigen Ohofer, einzuspringen, wenn pflegerische Not an Zäunen, Bänken, Schildern herrscht. Und damit er auch das Gros der Einsätze nicht vergisst, hat Wrede eine Liste mit Rentnerband-Aktivitäten erstellt. Die kann sich sehen lassen – 15 Einsätze sind vermerkt. „Dach des Glockenturmes mit neuen Dachziegeln versorgen, Glockenturm streichen“, steht drauf. Genauso: „Randstreifen entlang des Fahrradweges an der B 214 mähen“. Ebenso: „Dach der Radwanderhütte streichen“. Alle Aktivitäten aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Stattdessen blicken Wrede, Heise, Hasselberg und Hamann voraus. So wollen sie den Gedenkstein säubern. „Den habe ich vor zehn Jahren mit dem Trecker aus Brome geholt“, blickt Heise zurück. Der Findling liegt jetzt auf dem Gemeindeplatz, das Ohofer Wappen ist abgebildet, ebenso der Schriftzug „ Ohof“ und das Gründungsjahr „1360“.

Anzeige

Während die Rentnerband berichtet, stoppt ein radelndes Pärchen. „Wir kommen aus Braunschweig und sind auf dem Weg nach Bremen“, erzählen beide. Sie machen Rast, und dazu verlocken die Holzbänke des Gemeindeplatzes – zur Freude der Rentnerband. Ist sie doch daran nicht ganz unschuldig. So steht auf Wredes Einsatzblatt auch der Punkt „Sitzbank auf Gemeindeplatz säubern und streichen“.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Geplant: Projekt Kriegerdenkmal

Dass die Truppe jetzt bald wieder zuschlägt, liegt auf der Hand. Es geht um das „Projekt Kriegerdenkmal“. Im Herbst geht es an. Das Denkmal soll gereinigt, der Zaun erneuert werden. Um die Rasenfläche zu erneuen, planen die Oldies den Aushub des Bodens und das Aufbringen neuer Erde. Letztlich wird neu eingesät und die Büsche erhalten einen akkuraten Neuschnitt. „Das wäre eigentlich Sache des Bauhofes“, sagt Wrede. Die Mitarbeiter dort seien aber ausgebucht. Sie hätten für die Arbeiten am Denkmal rund 80 Arbeitsstunden veranschlagt. „Bei 49 Euro pro Stunde wären das rund 4000 Euro“, rechnet er, hinzu kämen 66 Meter Zaun, diese Kosten trage ein Einwohner. Was als nächstes ansteht, sagt die Rentnerband nicht. Es wird sich aber wohl etwas finden.

Weitere Nachrichten aus Ohof :

Von Hilke Kottlick