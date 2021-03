Leiferde

Im Jahr 2020 wurde das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde 40 Jahre alt. Eigentlich war der Plan, dies im Rahmen des Storchenfestes entsprechend zu würdigen. Doch dann kam Corona. Trotz der Einschränkungen und der monatelangen Schließung wurden so viele Tiere gepflegt wie nie zuvor: nämlich 3 939 in 216 Arten.

„Es war ein sehr besonderes Jahr mit vielen Einschränkungen“, schildert Zentrumsleiterin Bärbel Rogoschik: „Der Zuspruch der Menschen, die uns trotz der Widrigkeiten Tiere gebracht haben, war allerdings ungemein groß.“ Die Spendenbereitschaft habe von Tierfutter über Werkzeug, Waschmittel und Patenschaften bis hin zu maßgeblichen Geldbeträgen gereicht. „Ohne diese Unterstützung hätten wir das Jahr nicht überstanden“, sagt Rogoschik.

Bei den heimischen Vögeln gibt es eine deutliche Zunahme

Eine klare Zunahme gab es laut Nabu wieder bei den heimischen Vögeln. So wurden 2 682 Tiere aus 95 Arten versorgt. Größtenteils handelte es sich um Singvögel. Wahrscheinlich weil es immer weniger Insekten gibt, konnten viele Singvögel nicht genug Nahrung für ihren Nachwuchs sammeln. Und die Jungvögel befanden sich dadurch in einem verhältnismäßig schlechten Zustand. Häufigste Arten waren Haussperlinge (329 Exemplare), Amseln (216), Mehlschwalben (179), Rauchschwalben (121) und Kohlmeisen (96). Der Umstand, dass neben den Singvögeln auch andere Insektenfresser wie Mauersegler (126) und Igel (366) in steigender Zahl versorgt werden mussten, bekräftige diese Vermutung.

Auch die Coronasituation mit der erhöhten Aufmerksamkeit vieler Menschen auf ihre Umgebung trug demnach dazu bei, dass vermehrt Tiere ins Zentrum gelangten, die sich nicht immer als Notfälle herausstellten. Bei den Tag- und Nachtgreifvögeln wurden insgesamt 305 Exemplare gepflegt, wobei die häufigsten Vertreter Turmfalken (117), Mäusebussarde (61) und Schleiereulen (47) waren. Dies sind allesamt Mäusefresser, deren Beute zumindest im Sommer noch gut vertreten war.

Im Zentrum wurden auch viele junge Störche versorgt

Im Zentrum wurden 37 überwiegend junge Weißstörche versorgt. Hier setzte sich der Trend der letzten Jahre fort, dass die Nahrungssuche bei den Weißstörchen auf Mülldeponien stattfindet: Im Zentrum wurden allein drei Jungstörche eingeliefert, die Gummibänder gefressen hatten. Zudem wurden vier junge Schwarzstörche (zwei davon aus Schleswig-Holstein) erfolgreich versorgt, deren Bestand keineswegs als gesichert gelten kann. Es handelte sich um Tiere, deren Geschwister im Nest schon verendet waren, wahrscheinlich aufgrund anhaltender Trockenheit und mangelnder Nahrungsgrundlage.

Hinzu kamen 23 Papageien aus 13 Arten. Da es sich bei den meisten Tieren um von Behörden eingezogene Einzeltiere handelte, deren gesundheitlicher Status nicht der beste war, lassen sich die meisten von ihnen laut Nabu nur schwer vermitteln.

Das Jahr 2020: Weitere Zahlen Die meisten aufgenommenen Tiere stammten aus dem Kreis Gifhorn (1 062). Es folgen der Landkreis Peine (488), die Stadt Braunschweig (427), die Region Hannover (339), die Stadt Wolfsburg (273) sowie die Landkreise Hildesheim (226) und Celle (221) vor Helmstedt (191) und Wolfenbüttel (131). Insgesamt wurden Tiere aus 51 Landkreisen und kreisfreien Städten aus elf Bundesländern versorgt. Waren es 2019 noch 133 Veranstaltungen, die im Nabu-Artenschutzzentrum stattfanden, so ging diese Zahl 2020 coronabedingt auf 25 zurück. Zu diesen kamen lediglich zwölf Prozent der Teilnehmer von 2019. Mit Hilfe der von Bingo-Lotto gesponserten Drohne wurden 74 Kitze vor dem Mähtod gerettet. Der Nabu vermutet, dass auch 2021 die Zahl der Pflegetiere weiter ansteigen und die 4 000er Marke überschreiten wird.

Im vergangenen Jahr versorgte der Nabu jeweils mehr als 500 Reptilien und Säugetiere

Die Gruppe der Reptilien war mit 505 Tieren aus 50 Arten vertreten. Hierbei kam es zu zahlreichen, aber mengenmäßig kleineren Einziehungen. Spricht der Nabu bei der Versorgung von 52 Griechischen Landschildkröten von Routine, so ist demnach die Pflege von zwei Gelben Anakondas, die aus unsachgemäßer Haltung stammten, eher das Gegenteil. Die größte Anzahl der Reptilien machten die Europäischen Sumpfschildkröten aus (222 Tiere). 51 Tiere dieser in Deutschland einzigartigen Schildkrötenart wurden im vergangenen Jahr ausgewildert. In Leiferde läuft ein Projekt zur Zucht und Auswilderung dieser Tiere.

Nachdem 2019 erstmals über 500 Säugetiere aufgenommen wurden, kletterte die Zahl 2020 auf 628 in 29 Arten. Mehr als die Hälfte waren Igel (366 Tiere), welche als Insektenfresser einen ebenso schweren Stand hatten wie 74 eingelieferte Fledermäuse. Auch 36 Wirbellose (Vogelspinnen und Skorpione) aus neun Arten wurden im Zentrum gepflegt, darunter 26 Vogelspinnen, die zur Klärung der Eigentumsverhältnisse eingestellt wurden. Obwohl das Zentrum ausschließlich für Wildtiere zuständig ist, wurden aus Notfällen 40 Haustiere aus 14 Arten aufgenommen.

