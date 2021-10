Meinersen

Die sozialen Kompetenzen fördern, das Verantwortungs- und Selbstbewusstsein stärken – das ist die Idee des Reitprojektes, bei dem jetzt Fünft- und Sechstklässler der Meinerser Sally-Perel-Realschule mitmachten. Die Schule kooperierte dafür mit der örtlichen Reitschule Sommer-Wiese.

Die Reitschule von Anita Sommer bietet als eine von nur 80 deutschlandweit den so genannten Pony-Führerschein an. In der Region ist das für die Sommer-Wiese ein Alleinstellungsmerkmal – und genau das Richtige für das Projekt der Realschule. „Für uns ist es ein absoluter Glücksgriff“, sagte Lehrerin Ina Burgdorf. Sie selbst hat Erfahrung im heilpädagogischen Voltigieren und weiß daher, „wie unheimlich schwer es ist, qualifizierte Reitlehrerinnen zu finden.“ Und damit nicht genug: Anita Sommer ist sogar studierte Reitpädagogin. Besser konnte man es nicht treffen, sagte Burgdorf.

Die Schüler machten Pony-Führerschein samstags

15 Kinder aus den fünften und sechsten Klassen traten in zwei Gruppen zum Pony-Führerschein an. Zunächst im Rahmen einer AG. Und zwar nicht wie üblich unter der Woche am Nachmittag, sondern extra samstags. „Das Thema ist einfach zu komplex für einen AG-Nachmittag“, sagte Burgdorf. Auf der Anlage der Reitschule lernten die Kinder auf fünf Samstage verteilt in insgesamt 15 Stunden unter anderem, wie die Anatomie eines Pferdes aussieht, was ein Hufschmied macht, was bei Fütterung, Haltung und Pflege zu beachten ist, und wie Pferde miteinander sprechen.

Gleichgewichts- und Konzentrationsübungen am Pferd kamen ergänzend hinzu. Die Kinder saßen auf dem Rücken der Pferde nicht im Sattel sondern auf Reitpads: „So spüren sie die Pferde viel besser“, erklärte Sommer. Die Reitpädagogin war ebenso begeistert wie Lehrerin Burgdorf über die Fortschritte der Kinder im Verlauf des Projektes. Einige seien anfangs sehr unsicher gewesen, hätten aber immer mehr die Scheu vor den imposanten Tieren verloren. Ebenfalls sehr erfreulich: „Jungen und Mädchen arbeiten hier wie selbstverständlich zusammen“, beobachtete Burgdorf. Ganz einfach, weil es ihnen allen um das Wohl der Tiere ging. In der Schule erreiche man selten solch ein Maß an Disziplin und Konzentration: „Die Pferde sind wohl bessere Pädagogen als wir Lehrer“, sagte sie und schmunzelte.

Es gab sogar eine Abschlussprüfung

Mit dem Pony-Führerschein, der übrigens mit altersgemäßen Variationen für Kindergarten- und Schulkinder gleichermaßen geeignet ist, legten die Fünft- und Sechstklässler die Basis. „Wer möchte, kann darauf aufbauen und zum Reiten wechseln“, sagte Burgdorf. Die Lehrerin hatte das Projekt bewusst zunächst im Rahmen einer AG angeboten, wollte sie doch Kinder ansprechen, die an Pferden grundsätzlich interessiert sind. Es sei für sie aber gut vorstellbar, den Pony-Führerschein ins Sozialkompetenz-Training der Realschule aufzunehmen. Dankbar war Burgdorf, dass die Schule das in seiner Wirkung auf die Kinder so enorm positive und nachhaltige Projekt mitfinanzierte. Es mündete in eine Abschlussprüfung, für die sich die Fünft- und Sechstklässler natürlich noch einmal kräftig ins Zeug legten.

Von Ron Niebuhr