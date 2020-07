Leiferde

Gleich in drei Orten in der Samtgemeinde Meinersen heulten am Samstagmorgen Sirenen. In Dalldorf, Leiferde und Hillerse wurden so die Freiwilligen Feuerwehren aktiviert. Gemeldeter Einsatzort war ein Wohnhaus im Gilder Weg in Leiferde.

Passantin alarmiert Wehr

Dort hatte gegen 10.20 Uhr eine Passantin beim Gassi gehen gehört, dass ein Rauchmelder ausgelöst war, schildert Samtgemeindebrandmeister Sven J. Mayer die Ausgangslage. Da zunächst nicht klar war, ob sich noch Personen im Gebäude befinden, rückten über 40 Feuerwehrleute, der Rettungsdienst samt Notarzt und die Schnelle Einsatzgruppe (SEG) des DRK aus.

Rauchmelder piept grundlos

Über Telefon wurde mit dem Besitzer des Hauses, der nicht zu Hause war, Kontakt aufgenommen. „Mit seinem Einverständnis sind wir über die Steckleiter in ein offenes Dachfenster eingestiegen“, so Felix Brennecke, Ortsbrandmeister von Leiferde und Einsatzleiter. Ein Feuerwehrmann stieg über das Dach ein und öffnete die Haustür. Anschließend wurden die Räumlichkeiten kontrolliert, es konnte kein Grund für die Auslösung der Rauchmelder festgestellt werden, so dass die Feuerwehr kurz nach 11 Uhr wieder einrücken konnte.

