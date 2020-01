Radweg vom Hillerser Sportplatz nach Volkse kommt

Hillerse/Dalldorf/Volkse

Lange hat es gedauert – jetzt gibt es Licht am Horizont. Das, was die Einwohner in Volkse seit rund fünf Jahren fordern, soll noch in diesem Jahr Wirklichkeit werden: ein 300 Meter langer Radweg vom Sportplatz bis nach Volkse. „Es ist nach wie vor geplant, das Projekt in diesem Jahr zu realisieren“, teilt dazu Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter mit. „Federführend nimmt die Samtgemeinde Meinersen die Planung und Ausführung der Baumaßnahme wahr.“

Planung für den Lückenschluss

Laut Walter befindet sich der Radwegbau – nördlich der K 45 von Volkse zum Sportplatz – in der Planungs- und Abstimmungsphase mit den fachlich Beteiligten. Dabei hebt der Erste Kreisrat insbesondere die Prüfung der „umweltrechtlichen Belange“ hervor. „Es ist geplant, das Projekt in diesem Jahr zu realisieren“, versichert er mit Blick auf den Lückenschluss vom Sportplatz bis zur Okerbrücke in Volkse.

Sicherheit der Kinder

Seit rund zehn Jahren weisen die Volkser immer wieder auf das hin, was längst auch auf einem Transparent am Sportplatz zu lesen ist: „Hier fehlt ein Radweg!“. Es geht ihnen dabei um die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen. Ob Schützenfest, Osterfeuer oder Trainingsbetrieb: Viele Kids legen häufig die etwa 300 Meter lange Strecke vom Ortsrand zum Sportplatz zurück – auf der Straße, ungeschützt vor Autos, Lastwagen, Motorrädern. Die örtliche Politik machte sich längst stark für den Bau, eine Bürgerinitiative gründete sich.

Beschluss im Samtgemeinderat

Vor einem Jahr folgte dann der Beschluss der Samtgemeinde Meinersen, den Radweg vorzufinanzieren. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich laut Ralf Heuer, Erster Samtgemeinderat in Meinersen, auf 192.000 Euro. Die Fördersumme wird sich dabei in etwa auf 40.000 Euro belaufen“, sagt er. Abgesprochen zwischen Landkreis und Samtgemeinde ist laut Heuer letztlich eine „50 zu 50-Lösung“. Jetzt haben vorerst die Planer nach Prüfung der umweltrechtlichen Belange das weitere Wort. „Wir haben uns ein paar Mal vor Ort getroffen“, sagt Heuer. Dabei sei in dem Naturschutz-Gebiet auch eine Trasse gefunden worden, „die relativ umweltverträglich ist“, so der Erste Samtgemeinderat. Auch über ein Privatgrundstück an der Bau-Strecke habe es bereits Verhandlungen gegeben.

Maroder Radweg nach Dalldorf

Auch die Arbeiten am maroden Radweg westlich der K 46zwischen Hillerse und Dalldorf schreiten voran. Laut Walter wurden bereits „auf der gesamten Baustrecke die schadhafte Asphaltbefestigung und Tragschicht aufgenommen“. Aktuell verlegen die Facharbeiter dem Ersten Kreisrat zufolge im Bereich der Radwegtrasse vom Kreisel bis Dalldorf die Leerrohre für die künftige Breitbandversorgung. Bis Mitte Februar werden auch noch die Leerrohre im Trassenverlauf vom Kreisel bis nach Hillerse verlegt. Für Anfang April rechnet Walter – „je nach Witterungslage“ mit dem Ende der Arbeiten. Er bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis, wenn es im Zuge der Bauphase auf der K 46 zu Behinderungen kommt.

Von Hilke Kottlick