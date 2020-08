Volkse

Hätte es den Radweg wie versprochen schon gegeben, wäre der Unfall nicht passiert, bei dem eine 28-Jährige schwere Kopfverletzungen erlitt und auch ihr Pferd verletzt wurde, meint die Bürgerinitiative „Ein Radweg für Volkse“. Stellvertretend schreibt Arnt Hartig:

Beim Schützenfest des SV Volkse-Dalldorf im August 2019 gab Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka den Volkser Bürgerinnen und Bürgern ein Versprechen: „Im kommenden Jahr könnt ihr über den neuen Radweg nach Volkse zum Schützenfest kommen!“. Eine vollmundige Ankündigung, welche bei den Bürgern die Erwartung auf den lange ersehnten Lückenschluss geschürt hat.

Anzeige

Was ist seitdem passiert? Vom Abschluss der Bauarbeiten zumindest keine Spur. Der Radweg steckt noch immer in den Mühlen der beteiligten Verwaltungen fest. Und so kam es, wie es kommen musste: Jetzt ereignete sich dort ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und einem verletzten Pferd.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Wir – die Bürgerinitiative „Ein Radweg für Volkse“ – kämpfen seit 2015 darum, dass diese Gefahrenstelle beseitigt wird. Die Kreisstraße vor Volkse ist durch wechselnde Lichtverhältnisse sehr unübersichtlich. Außerdem hat eine Verkehrszählung auch die latent überhöhte Geschwindigkeit genau an dieser Stelle nachgewiesen.

Im Sommer ist durch den Naherholungstourismus besonders viel los. Wild parkende Fahrzeuge der Paddler verschärfen die unübersichtliche Situation weiter, so dass es eigentlich ein Wunder war, dass bis dato nichts Schlimmeres passiert ist. Unsere Forderung ist, dass nun endlich die letzten bürokratischen Hürden umgeworfen werden und sichtbare Taten folgen.

Von Arnt Hartig