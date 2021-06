Radweg Volkse: Einweihung steht kurz bevor

Volkse

Es ist vollbracht, fast. Der von etlichen Volksern und Leiferdern seit langem geforderte Radweg von Volkse zum Sportplatz kann eingeweiht werden. Der genaue Termin, das obligatorische Durchtrennen des Flatterbandes, steht noch nicht fest, sagt Gemeinderat Ralf Heuer, aber er betont: „Das Ding ist fast durch.“ Schneller als geplant wurde das Projekt umgesetzt. Was jetzt noch fehlt, ist Heuer zufolge die im Wiesenbereich extra angelegte Blänke. Dieser Tümpel soll bei Hochwasser dafür sorgen, dass das Wasser der Oker weder Straße noch Radweg überflutet.

Die Brücke bald ertüchtigen

Der Radweg führt nun vom Sportplatz bis zur Okerbrücke in Volkse. Die Fahrbahn darauf ist laut Heuer relativ schmal. Das bedeutet, dass auch für Radler und Fußgänger nur ein enger Streifen abgeteilt ist. Das erfüllt laut Heuer auch den Zweck, dass Begegnungsverkehr verhindert wird, weil die Brücke alt und marode ist und deshalb entlastet werden soll.

Der schmale Radweg auf der Brücke könnte laut Gemeindedirektor irgendwann Geschichte sein, denn: „Die Brücke ist alt, aber es wird laut Heuer irgendwann erforderlich sein, sie zu „ertüchtigen“, also zu erneuern. Und dann könnte ein breiterer Rad-Fußweg einkalkuliert werden. „Aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik“, blickt Heuer in weite Ferne. Der Radweg wurde den Plänen zufolge auf einer Länge von 300 Metern gebaut. Er führt parallel zum Sportplatz in ziemlicher Steigung hinab zur Straße und weiter zur Oberbrücke.

Was ist eine Blänke? Der Radwegebau von Volkse zum örtlichen Sportplatz ist fast beendet. Was jetzt laut Gemeindedirektor Ralf Heuer noch fehlt, ist der endgültige Ausbau einer Blänke als Ersatzmaßnahme. Bei Blänken handelt es sich laut Info der Landwirtschaftskammer um flache Gewässer oder Tümpel in natürlichen Geländemulden, die nur temporär Wasser führen. Es sind Kleinstgewässer, die vorrangig im Grünland oder auf Ackerflächen angelegt werden. In Volkse soll die Blänke dazu dienen, das dort häufig auftretende Hochwasser der Oker aufzunehmen, damit es nicht mehr die Straße und damit künftig auch den Radweg überflutet.

Die Plakate können jetzt weg

Seit gut zehn Jahren fordern Eltern und Sportler den Bau dieses Radwegs. Jetzt erfüllt sich der lang gehegte Wunsch aller beteiligten Einwohnerinnen und Einwohner nach mehr Sicherheit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die an der viel befahrenen Straße entlang zum Sportplatz radeln – zum Training, als Zuschauer, zum Schützenfest. Damit sind nun die beiden großformatigen Transparente am Sportplatz und auf der Brücke überflüssig. „Achtung! Hier fehlt ein Radweg!“, steht darauf zu lesen. Heuer meint: „Die Plakate können jetzt weg“, freut er sich auf die baldige Einweihung, die noch im Sommer erfolgen wird und nicht erst – wie anfangs vermutet – im kommenden Herbst.

Auf der Okerbrücke in Volkse: Radler und Fußgänger nutzen wegen der Enge der Brücke einen abgetrennten Bereich. Quelle: Hilke Kottlick

Von Hilke Kottlick