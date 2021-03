Müden

Zoff in Sachen geplanter Putenmastanlage im Langenklint bei Müden. Zogen die Fraktionen im Gemeinderat anfangs an einem Strang und machten einstimmig gemeinsam Front gegen das geplante Projekt, so gibt es jetzt Ärger. In den sozialen Medien werfen die Müdener SPD-Fraktion, die Grünen vom Kreisverband Gifhorn und das Bündnis gegen Massentierhaltung dem Müdener Bürgermeister Horst Schiesgeries und Gemeindedirektor Eckhard Montzka „intransparente Kommunikation“ vor dem Hintergrund vor, dass der Bauantrag für die Mastanlage bereits am 21. Januar gestellt, SPD und Grüne darüber aber nicht informiert wurden. „Hier wird mit Unwahrheiten gearbeitet“, halten CDU-Fraktions-Chef Karl-Heinz Karp und sein Stellvertreter Timm Bußmann dagegen. „Wir stellen uns vor den Gemeindedirektor und den Bürgermeister, dessen Amt beschmutzt wird, denn er hat bislang nichts falsch gemacht.“

Notfalls wird die Stellungnahme per Bote zum Landkreis gebracht

Karp bestätigte, dass der Bauantrag für die Putenmastanlage im Langenklint seit dem 21. Januar vorliegt. Daraufhin sei eine Braunschweiger Kanzlei beauftragt worden, ein Rechtsgutachten zu erstellen. Das liege bislang noch nicht vor. Die Eingabefrist dafür beim Landkreis Gifhorn endet Karp zufolge am 21. März. Am 18. März tagt der Müdener Gemeinderat laut Bußmann um 19 Uhr wegen der Einhaltung der Abstandsregeln im Kulturzentrum Meinersen. Jetzt sei zu hoffen, dass dieses Gutachten eine Woche vorher kommt, damit sich die Gemeinderatsmitglieder einlesen und die Stellungnahme für den Landkreis während der Ratssitzung vorbereiten können. Falls es zeitlich eng wird, habe Montzka signalisiert, die Stellungnahme notfalls per Boten zur Landkreis-Verwaltung zu bringen und dort den Empfang quitieren zu lassen.

Die inhaltliche Position vom CDU-Chef In Sachen Putenfarm sprach sich der Müdener CDU-Chef Karl-Heinz Karp einmal mehr „gegen diese Form der Tierhaltung“ aus. Er betonte, dass die Gemeinde bereits durch die Biogasanlage und das Windkraft-Vorranggebiet eingeschränkt sei. Vor diesem Hintergrund solle nicht auch noch ein Putenmastbetrieb als so genanntes privilegiertes Bauvorhaben der Landwirtschaft für knapp 15 000 Tiere in zwei Stallungen und eine große Lagerhalle vor Müden entstehen.

„Ohne unsere Nachfrage bei der SPD-Fraktion und deren anschließende Anfrage bei der Verwaltung hätten wir von dem Bauantrag wohl nichts erfahren“, heißt es aus den Reihen der Grünen. Die Befürchtung dabei: „Wir lassen hier wichtige Zeit verstreichen, um die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen, die Auswirkungen der Anlage auf Menschen, Umwelt und Tiere zu prüfen und um die Anlage zu verhindern.“ Da dränge sich der Verdacht auf, „dass der Bau der Anlage still und heimlich vorangetrieben werden solle, ohne die Bürgerinnen und Bürger oder den Gemeinderat zu beteiligen.“

CDU zieht in Sachen Putenfarm mit SPD an einem Strang

Laut Karp war die CDU-Fraktion über den eingereichten Bauantrag informiert. Er verwies darauf, dass die Verwaltung regelmäßige Informationstreffen für die Ratsmitglieder anbiete, das gelte für alle Parteien. „Ich informiere meine Fraktion, bin aber nicht das Sprachrohr für die SPD“, betonte er. Allem Ärger zum Trotz signalisierte der CDU-Fraktions-Chef jedoch erneut, in Sachen Putenfarm mit den Sozialdemokraten weiterhin an einem Strang zu ziehen, um gegen das Bauvorhaben anzugehen.

Von Hilke Kottlick