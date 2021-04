Bokelberge

Passend zum Frühlingsanfang fand jetzt das zweite Treffen der Jahresgruppe Naturabenteuer Wunderwald, gefördert von der Bingo Umweltstiftung, statt.

Andächtig still saßen alle im Strohkreis, als es um das Thema „Es wird Frühling – alle Vögel sind schon da!“ ging. Viele unterschiedliche Nistkästen waren aufgebaut und jedes Kind durfte sich einen Kasten aussuchen. Anschließend sollten die Kinder herausfinden, wer wohl in den Kasten einziehen wird. Viele unterschiedliche Vogelarten, Fledermäuse, Käfer und auch ein Mauswiesel lagen als Fotos in der Mitte des Kreises und die Kinder sollten ihrem Nistkasten das entsprechende Tier zuordnen. Danach erzählten die Kinder, was sie bereits über die Tiere wissen. Auf der Rückseite der Fotos konnten die Kinder weitere Infos nachlesen.

Spiel und Spaß kamen mal wieder nicht zu kurz, als sich zum zweiten Mal die Jahresgruppe des Natur-Projekts Wunderwald bei Corinna Michelsen in Bokelberge traf.

Nebenbei konnten die Kinder mit dem Brennstift ihren Nistkasten mit Namen, einer Hausnummer oder mit Ornamenten kennzeichnen und verzieren.

Im Wald, rund um die Fläche mit im Herbst gepflanzten Sträuchern, suchten die Kinder entsprechende Plätze für ihre Tierbehausungen: für das Spatzenhaus ein Baum neben einer großen Hecke, der Waldkautz hat sein Haus an einer dicken Kiefer in großer Höhe gegenüber eines Teiches bekommen, die Marienkäferkästen wurden in der Nähe blühender Sträucher montiert und das Haus vom Mauswiesel hat Julius in der Nähe seines Strauches an einer freien Fläche unter einem Altholzhaufen versteckt. Auch die Meisen und Stare haben ein neues Haus bekommen. Die Waldbesitzer der Forstgemeinschaft Müden, die auch die Fläche für Sträucher zur Verfügung gestellt hatten, halfen mit einem Steiger, die Nistkästen anzubringen.

Beim Weg durch den Wald gibt’s viel zu entdecken

Auf dem Weg durch den Wald blieb auch Zeit, Interessantes zu entdecken. Jette hat Baumrinden gefunden und konnte deren Geschichten erzählen über das Alter, über die unterschiedlichen Käfer die darin lebten oder noch leben und dort ihre Spuren hinterlassen haben und vieles mehr. Einige Kinder entdeckten, dass viele Kiefern eine schwarze Rinde haben. Dirk Otte, einer der Waldbesitzer, klärte die Kinder auf, die gespannt zuhörten. Ein Waldbrand vor längerer Zeit, der zum Glück schnell erkannt wurde, ist die Ursache für die noch immer schwarze Rinder der Nadelbäume.

Überraschung: Auch Klettern war angesagt

Der Wald, die Bewegung machten hungrig, daher wurde bereits bei Betreten des Waldes das Picknick sehnsüchtig erwartet. Das und einen wärmenden Kinderpunsch gab es am Rastplatz, wo aber noch eine weitere Überraschung auf die Kinder wartete. Zwischen den Bäumen war ein Niedrigseilgarten aufgebaut. „Balance im Wald“. Die Kinder, die gerade nicht mit Nistkästen aufhängen beschäftigt waren, konnten hier an einer Kletterwand durch ein Spinnennetz klettern und mit unterschiedlichen Hilfen und Schwierigkeitsgraden auf einem Seil balancieren.

Daumen hoch: Die Kinder fanden die Aktion toll

Wie immer verging die Zeit im Wald viel zu schnell. Daher durften alle Kinder im Anhänger, in dem vorher ihre Nistkästen transportiert wurden, zurück zum Hof nach Bokelberge fahren. Ein Riesenspaß zum Abschluss. „Ich fand alles so schön und bin dankbar für den Tag!“, sagte ein Kind. Dem stimmten alle zu. Und Jette wünschte sich zum Schluss, dass Corona endlich vorbei ist.

