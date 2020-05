Live-Mucke trotz Corona: Kulturverein lädt zu Autokonzert mit der Band Rollin’Dice ein

Meinersen

Ideengeber ist Karl-Heinz Hornbostel. Der Chef des Kulturvereins Meinersen wollte in Zeiten der Corona-Pandemie wegen der Ansteckungsgefahr wohl nicht nur Veranstaltungen absagen müssen, sondern alternativ mal etwas ganz Besonderes anbieten. Gespräche mit Polizei, Gesundheitsamt und Behörden vor Ort machten möglich, was die Kulturschaffenden in Meinersen für Pfingstsonntag, 31. Mai, auf dem örtlichen Aldi-Parkplatz ab 18 Uhr anbieten – ein Autokonzert mit der Cover- und Rockband Rollin’Dice. Die Kosten pro Auto betragen 20 Euro, zwei Erwachsene pro Wagen sind dabei erlaubt.

Bandmitglieder aus der Region

Die Bandmitglieder von Rollin’Dice stammen aus der Region zwischen Gifhorn, Wolfsburg und Braunschweig. Sie spielen Rock’n’Roll ebenso wie Titel aus den 60er- und 70er-Jahren. Die Gruppe hat schon auf dem Schützenfest in Hannover die Bühne gerockt, war auf Firmenpartys ebenso zu hören wie auf Stadtfesten und privaten Feiern und bei Seershausen rockt. Für gute Laune sorgen dabei Timo am Schlagzeug, Christian am Bass, Robert mit der Gitarre, Wolle mit Gitarre und Gesang sowie Markus auch mit Gesang. Dabei reicht das Repertoire von Hardrock bis hin zu melodischen Rocksongs. Die Meinerser Kulturmacher bieten mit dem Live-Auftritt dieser Band also ein Konzert, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte.

Bühne vor Aldi

Die Besucher des Autokonzerts können Hornbostel zufolge an diesem Abend alle anliegenden Parkplätze von Aldi, Rewe und Rossmann nutzen. „Wir schätzen, dass vielleicht 150 Autos dabei sind“, erläutert er. „Wir haben es ausprobiert – die Wagen können strahlenförmig so geparkt werden, dass von überall recht gute Sicht auf die Bühne besteht, die für dieses Anti-Corona-Auto-Konzert vom Transportunternehmen Karl-Klaus Asche zur Verfügung gestellt wird.“

Auflagen für Besucher

Wegen der Pandemie gibt es laut Hornbostel aber auch ein paar Auflagen. So ist keine Abendkasse erlaubt. Tickets sind nur online unter www.kulturverein-meinersen.reservix.de/events erhältlich. Die Karten werden vor Konzertbeginn – Einlass ist ab 17 Uhr – durch das geschlossene Fenster gescannt. Jahres- und Dauerfreikarten haben dabei keine Gültigkeit. Weiterhin teilt Hornbostel mit, dass pro Auto nur zwei Erwachsene erlaubt sind. Ausnahme: „Familien können auch die Kinder mitbringen, die im selben Haushalt leben.“ Als weitere Auflage gilt laut Hornbostel, dass die Besucher die Wagen nur zur Nutzung der Sanitäranlagen und mit Mund- und Nasen-Schutz verlassen dürfen. In den Waschräumen und Toiletten ist der Aufenthalt vom maximal zwei Personen erlaubt. Speisen und Getränke werden nicht angeboten, können laut Kulturverein aber gern im Auto mitgebracht werden.

Personalausweis nicht vergessen

Letztlich bittet Hornbostel die Besucher, nicht mit Bussen oder Vans anzureisen – „damit die Sicht für die anderen Konzert-Gäste nicht versperrt wird“. Weiterhin verweist er auf einen Sicherheitsabstand zwischen den parkenden Wagen von zwei Metern. Und abschließend sein Tipp: „Es könnte behördliche Kontrollen geben, deshalb bitte den Personalausweise nicht vergessen.“

Von Hilke Kottlick