Die Kreiskunstschule bietet nun erstmals im Künstlerhaus Meinersen eine Herbstakademie an. Für den Zeitraum von Montag, 12. Oktober, bis Freitag, 16. Oktober, können alle Kunstinteressierten einen Platz in einer der beiden Gruppen buchen.

13 erfolgreiche Sommerakademien liegen bereits hinter Kreiskunstschule und Verein Künstlerhaus. Die jüngste hat „zum Glück trotz Corona toll funktioniert – da kommt man mal auf andere Gedanken“, wie Rienelt Walkhoff vom Verein Künstlerhaus mitteilte. Grund genug, auch im Herbst einen Kursus zu organisieren.

Jungkünstler können in der Woche ihr eigenes Potenzial erkunden und Bewerbungsmappen erstellen

Die erste Gruppe richtet sich speziell an die Altersgruppe 16 bis 25 Jahre und möchte den Jungkünstlern dabei helfen, das eigene Potenzial zu erkunden. Im Rahmen des einwöchigen Intensiv-Workshops soll ein ganz persönliches Coaching möglich sein, der Kursus ist ein Angebot für alle, die sich beruflich orientieren wollen und vorhaben, etwas mit Kunst zu machen – egal ob Modedesign, freie Kunst oder Kunst im Lehramt. Der Kursus ist als Schaffenszeit für Mappen oder ähnliche Aufnahmeprüfungen nutzbar – auch vorhandene Arbeiten können mitgebracht werden. Die neue Dozentin Nora Lube bringt selbst eine Menge Erfahrung bei Bewerbungsverfahren für verschiedene Hochschulen und Studiengängen mit. „Außerdem ist sie selbst noch jung und studiert zurzeit an der HBK“, berichtet Charlotte Dreschke, Leiterin der Kreiskunstschule und Organisatorin des Projekts.

Der zweiten Gruppe darf beitreten, wer will, ob mit oder ohne Erfahrung. Auch Teilnehmer der Sommerakademie sind gern gesehen. Gruppenleiter Jochen Wiese studierte Malerei und möchte nun den Teilnehmenden Anleitung in den Bereichen Zeichnen, Malerei in Acryl und Öl, sowie Holzschnitt geben.

Eine öffentliche Finissage findet nicht statt, aber die Ergebnisse werden trotzdem präsentiert

Wegen der aktuellen Covid-19-Situation bekommt jeder Teilnehmer einen eigenen Arbeitsplatz, an dem ohne Maske gearbeitet werde darf. Besonderer Wert wird auf Hygiene und Einhaltung der Abstandsregelung gelegt. Die öffentliche Ausstellung zum Abschluss findet nicht statt, doch werden die Ergebnisse auf der Homepage des Künstlerhaus Meinersen veröffentlicht.

Arbeitszeiten sind täglich jeweils von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Je nach Wunsch und Bedarf erfolgen Änderungen. Die Teilnahme an der ersten Herbstakademie kostet 230 Euro, mit Ermäßigung 138 Euro. Über die Internetseite www.kvhs-gifhorn.de können sich Interessenten anmelden, wobei Schüler im Feld Bemerkung ihre Schülerermäßigung beantragen können.

Von Hinnerk Jordan